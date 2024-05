Ondanks voetbalpensioen verdient Chelsea nog altijd aan Hazard

Chelsea heeft dit seizoen weer geld verdiend aan . De Belg stopte in oktober met voetballen, maar de clausules in de koopovereenkomst tussen de Londenaren en Real Madrid zijn nog altijd geldig, zo meldt The Telegraph.

In de zomer van 2019 maakte Hazard voor een bedrag van liefst 115 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid. Daarbij werd afgesproken dat de Madrilenen een extra bedrag van vijf miljoen euro over zouden maken naar de Engelse hoofdstad, wanneer zij de finale van de Champions League bereiken. Doordat het contract van Hazard in Madrid eigenlijk nog tot de zomer van 2024 zou lopen, was deze clausule nog steeds geldig toen Real vorige week in de halve eindstrijd te sterk was voor Bayern München en zich zo voor de finale plaatste.

Volgens The Telegraph betekent dit dat Chelsea ook na het voetbalpensioen van de Belg nog geld aan hem verdient. Hazard kende een moeilijke tijd in Madrid, waar hij veelal met blessures te maken had en nooit de vorm wist te bereiken die hem een overstap naar De Koninklijke opleverde. In vier seizoenen in Spanje kwam hij slechts tot 76 duels in alle competities.

Hazard had bij zijn overstap naar Real Madrid een contract tot medio 2024 getekend. Uiteindelijk besloten club en speler om de verbintenis afgelopen zomer te ontbinden. De Belg kwam vervolgens enkele maanden zonder club te zitten en besloot om in oktober per direct een punt achter zijn loopbaan te zetten.

