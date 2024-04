Eden Hazard vertelt ontzettend triest verhaal: 'Als je voetbalhart hier niet van breekt...'

was het vertrouwen in eigen kunnen in de laatste fase van zijn loopbaan zodanig kwijtgeraakt, dat hij aan ploeggenoten vroeg om hem bewust over te slaan in het veld. Dat vertelt de inmiddels een paar maanden geleden gestopte oud-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid in gesprek met Play Sports. Real Madrid telde in de zomer van 2019 115 miljoen euro neer voor de komst van Hazard, maar mede door blessureleed kon hij de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

De Spaanse grootmacht was na het vertrek van Cristiano Ronaldo op zoek naar een nieuwe ster die de ploeg bij de hand kon gaan nemen. De Portugees had Real Madrid een jaar eerder verruild voor Juventus. Waar de Spaanse recordkampioen in eerste instantie besloot om niet direct een vervanger te halen, trok het een jaar later de portemonnee voor de komst van Hazard. De Belgische pingelaar was bij Chelsea uitgegroeid tot een van de beste spelers op zijn positie in Europa. Real Madrid betaalde Chelsea 115 miljoen euro voor de komst van Hazard. Zijn prestaties én de betaalde transfersom brachten hoge verwachtingen met zich mee.

Artikel gaat verder onder video

Maar het huwelijk tussen Real Madrid en Hazard liep uit op een gigantische teleurstelling. Hazard kroonde zich in Spanje weliswaar tweemaal tot landskampioen en één keer tot winnaar van de Champions League, maar had daar niet of nauwelijks een aandeel in. Na slechts 76 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij zeven keer scoorde en 22 keer een doelpunt voorbereidde, besloot hij op 10 oktober 2023 een punt te zetten achter zijn loopbaan. In gesprek met Play Sports blikt hij terug op de laatste fase van zijn carrière en vertelt hij dat hij op een gegeven moment liever niet meer de bal in bezit had. “Ik speelde nog amper op dat moment. Ik had helemaal geen vertrouwen meer en wist dat ik niet meer kon brengen wat ik vroeger wel kon”, wordt de dribbelaar van weleer geciteerd door Het Laatste Nieuws.

“Ik was mezelf niet meer. Ik was iemand die altijd de bal wilde, zelfs als ik geblesseerd was. Ik zou alles geven voor een doelpunt”, zo klinkt het. “Maar op dat moment ging het niet meer. In mijn hoofd was het voorbij. Mijn fysieke problemen gingen uiteindelijk ook mentaal hun rol spelen.” Een hamstringblessure, kneuzing van het voetgewicht en een microscheurtje in de voet; Hazard worstelde in zijn eerste seizoen in Spanje al met zijn fitheid. Een ongelukkige rol was er daarbij weggelegd voor zijn landgenoot Thomas Meunier, die in een Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain zijn enkel raakte. Hazard neemt Meunier echter niets kwalijk. “Ik denk dat het een normaal contact was. Ik heb in mijn carrière veel zwaardere tikken en tackles moeten incasseren en toen ben ik niet geblesseerd geraakt. Waarom het net dan wel gebeurd is, weet ik niet. Ik had zoveel gespeeld dat mijn lichaam het niet meer aan kon.”

Het interview van Hazard laat Play Sports zelf niet onberoerd. “Als je voetbalhart hier niet van breekt…”, zo klinkt het. Hazard was naast Chelsea en Real Madrid ook actief voor Lille, dat hij in de zomer van 2012 verruilde voor de club uit Londen. Voor Chelsea was hij in 352 wedstrijden goed voor 110 doelpunten en 86 assists. Hazard speelde 126 interlands voor de nationale ploeg van België, goed voor 33 treffers.

