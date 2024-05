Volop belangstelling voor teleurstellende PSV-aanwinst: prijskaartje van 20 miljoen euro

beleeft een teleurstellend seizoen als huurling bij PSV, maar lijkt zich desondanks op te mogen maken voor een miljoenentransfer. De tweevoudig Duits international wordt door het Engelse Southampton verhuurd aan de aanstaand kampioen van Nederland en zou een prijskaartje van zo'n twintig miljoen euro aan de verdediger, die belangstelling vanuit Duitsland, Italië en Engeland geniet, hebben gehangen.

PSV vond in de Duitser vlak voor het sluiten van de zomerse transfermarkt alsnog de gewenste extra optie voor in de verdediging. Bella-Kotchap maakte in de eerste maanden van het seizoen ook regelmatig zijn opwachting in het elftal van trainer Peter Bosz, maar stond door een schouderblessure tussen oktober en februari buitenspel. In maart viel hij nog een keer in, tijdens het uitduel bij Go Ahead Eagles (0-1 winst), maar sindsdien maakte hij zowel in de hoofdmacht als in Jong PSV geen enkele speelminuut meer.

Artikel gaat verder onder video

Bella-Kocthap keert komende zomer in principe terug naar Southampton, waar hij nog vastligt tot medio 2026. The Saints, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, dreigen echter ook in het seizoen 2024/25 actief te gaan zijn op het tweede Engelse profniveau. Een plek bij de eerste twee is, met nog een wedstrijd te spelen, al niet meer haalbaar. Alleen het winnen van de play-offs, die gaan tussen de nummers drie tot en met zes van de eindstand, zou een terugkeer in de Premier League betekenen. Deelname aan het seizoenstoetje kan de huidige nummer vier van de ranglijst niet meer ontgaan.

De Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano meldt op X dat het 'waarschijnlijk' is dat Bella-Kotchap komende zomer gaat vertrekken bij Southampton. "Er zijn verschillende clubs in Duitsland, Italië en Engeland geïnteresseerd", schrijft de journalist. Die clubs zullen gezien het veronderstelde prijskaartje van twintig miljoen euro echter diep in de buidel moeten tasten.

🚨🇩🇪 Armel Bella-Kotchap, likely to leave Southampton at the end of the season with several clubs interested in him from Germany, Italy and England.



Understand price tag will be around €20m. pic.twitter.com/t4ipnbQRiL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV hakt knoop door en wil aflopend contract tóch verlengen: 'Duidelijk dat Bosz hem heel erg waardeert'

PSV gaat een poging wagen het aflopende contract van een basisspeler te verlengen.