'Ajax dichter bij aanstellen trainer: Potter financieel akkoord met de club'

Ajax heeft Graham Potter een nieuw aanbod gedaan. De club heeft zijn zinnen gezet op de Engelse trainer en hoopt dat het nieuwe voorstel Potter zal overtuigen om in Amsterdam te tekenen.

Er wordt verwacht dat beide partijen er snel uit gaan komen. Volgens twitteraar Sam C, die verbonden is aan TheUnitedStand en al eerdere primeurs over Potter op z'n naam heeft staan, zou Potter al akkoord zijn met de financiële kant van het voorstel, maar nog niet met zijn rol binnen de club. De Engelse coach zou niet alleen coach van Ajax willen zijn, maar ook inspraak willen hebben in het aankoopbeleid van de Amsterdammers. Daarmee zou hij verantwoordelijkheid krijgen zoals ook Erik ten Hag die in het verleden bij de club had. Als Ajax akkoord gaat, zullen de nieuwe technisch directeur Alex Kroes en Potter samen het technische duo vormen.

Het is al even bekend dat Ajax interesse heeft in de diensten van Potter. De Engelse coach maakte furore bij Brighton & Hove Albion, waarmee hij steevast in de subtop van de Premier League eindigde. De overstap naar Chelsea verliep echter desastreus voor Potter: na 31 wedstrijden en een kleine acht maanden bij de club moest hij alweer vertrekken. Bovendien zou een andere topkandidaat om John van 't Schip op te volgen, Erik ten Hag, liever in de grootste vijf Europese competities blijven werken, mocht hij worden ontslagen bij Manchester United.

Ronald de Boer is het niet met Marco van Basten eens dat er de afgelopen seizoenen te weinig talenten zijn doorgebroken bij Ajax.