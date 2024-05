Clubicoon Sander Boschker stopt noodgedwongen als keeperstrainer van FC Twente

Clubicoon Sander Boschker stopt aan het eind van het seizoen noodgedwongen als keeperstrainer van FC Twente. De voormalig sluitpost van de Tukkers is wel met de clubleiding in gesprek over een nieuwe rol binnen de technische staf van hoofdtrainer Joseph Oosting.

Boschker stond zijn gehele spelersloopbaan, op een uitstapje van één seizoen bij Ajax na, onder contract in Enschede. In totaal speelde hij het reusachtige aantal van 671 wedstrijden voor FC Twente, waarmee hij in 2010 kampioen van Nederland werd en tweemaal (in 2001 en in 2011) de KNVB Beker veroverde. Bovendien gunde toenmalig bondscoach Bert van Marwijk de keeper op 39-jarige leeftijd, in 2010, als invaller voor Michel Vorm een debuut in Oranje in het oefenduel met Ghana (4-1).

Boschker hing in 2014 zijn handschoenen aan de wilgen en was sinds 2017 als keeperstrainer aan FC Twente verbonden. Omdat hij niet over het vereiste papiertje beschikt, moet hij die functie komende zomer neerleggen, legt de oud-keeper uit op de clubsite: "Dit seizoen ben ik gestart met de opleiding Goalkeepercoach 3. Dit diploma is voor elke betaald voetbalclub die Europees voetbal speelt een vereiste. Ik heb voor mezelf besloten hier niet mee verder te gaan en dat betekent dat ik stop als keeperstrainer bij FC Twente."

Toch betekent dat niet dat de clubman verloren gaat: "Ik wil graag in een andere rol bij FC Twente actief blijven, daar ben ik met Arnold Bruggink over in gesprek." De technisch directeur hoopt de komende tijd een passende functie voor zijn oud-ploeggenot te vinden: "Sander heeft ervoor gekozen om te stoppen met de opleiding tot keeperstrainer. We respecteren dit en zijn met elkaar in overleg over een andere rol binnen FC Twente. Daar willen we graag uitkomen, Sander hoort bij FC Twente", aldus Bruggink.

🔴⚽ 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗕𝗼𝘀𝗰𝗵𝗸𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗼𝗽𝘁 𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘁 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗯𝗶𝗷 𝗙𝗖 𝗧𝘄𝗲𝗻𝘁𝗲.



𝘉𝘰𝘴𝘤𝘩𝘬𝘦𝘳 𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘪𝘯 𝘨𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦 𝘳𝘰𝘭 𝘣𝘪𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘧.#FCTwente — FC Twente (@fctwente) April 30, 2024

