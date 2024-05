Ronald Koeman maakt gevoelige keuze en neemt zwaar bekritiseerde speler mee naar EK

kan zich gaan opmaken voor het EK in Duitsland, zo heeft bondscoach Ronald Koeman maandagavond aangegeven in de talkshow Veronica Offside. Koeman denkt dat Wijnaldum nog hetzelfde kan brengen als jaren geleden, daar hoeft de middenvelder zich niet meer voor te bewijzen.

Tijdens het programma Veronica Offside, waarin Koeman naast Wim Kieft, Jan Boskamp en Wilfred Genee aanschoof, kwam het opnemen van Wijnaldum in de voorselectie ter sprake. Er is recent veel kritiek gekomen op het selecteren van Wijnaldum, aangezien mensen vinden dat er betere Nederlandse voetballers rondlopen in de Eredivisie en Europese topcompetities dan Wijnaldum, die uitkomt in Saudi-Arabië voor Al Ettifaq.

Toch heeft Wijnaldum zich in Oranje bewezen, vooral samen in één elftal met Memphis Depay. Samen waren de twee ervaren spelers bij 34 van de 55 doelpunten van het Nederlands elftal betrokken: “Dan praat je over vier jaar geleden", legt Koeman uit. "Memphis is helaas al anderhalf seizoen heel veel geblesseerd, maar ik heb de overtuiging dat beiden nog hetzelfde kunnen brengen", geeft de bondscoach aan.

Op een sturende vraag van Genee, die hij stelt om los te krijgen of Wijnaldum definitief meegaat naar het EK, geeft Koeman vervolgens toe dat de middenvelder zich mag opmaken voor het eindtoernooi in Duitsland: "Dus daarom zit hij er ook bij, hoeft hij zich niet meer te bewijzen en gaat hij ook gewoon mee?", vraagt Genee aan de bondscoach, die vervolgens instemmend knikt en de vraag van de presentator bevestigt. Daar heeft Koeman een duidelijk antwoord op: “Ja”. Even later bevestigt hij dat nog een keer.