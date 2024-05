Van Halst heeft veel vertrouwen in toekomst Ajax: 'Hij is zeker geen Messias, maar...'

Jan van Halst heeft vertrouwen in de toekomst van Ajax, onder leiding van onder andere Alex Kroes. De geschorste algemeen directeur en nu technisch directeur van de club heeft indruk gemaakt op het voormalig lid van de rvc.

Tijdens Rondo wordt Van Halst gevraagd of Kroes de redder van Ajax gaat zijn. “Hij is zeker geen Messias, maar ik heb echt wel vertrouwen in Alex. Iemand die echt vanuit het Ajax-hart acteert en af en toe even over het randje gaat. Maar dan zegt hij wel: ‘We gaan linksaf, geel gelul’”. Tafelgenoot Rafael van der Vaart heeft wel eens contact gehad met de Ajax-directeur en was positief verrast. “Ook door zijn eigen mening. Hij heeft respect voor iedereen, maar zegt ook gewoon wat hij wil. Ik was onder de indruk.”

Of Kroes en Van Praag nog functioneel samen kunnen werken, daar maakt Van Halst zich niet zo’n zorgen over. “Zij hebben in mijn tijd niet samengewerkt. Maar Alex weet echt wel dat er iets fout is gegaan en Van Praag is geen groot ego. Dat komt wel goed. Ze hebben in ieder geval geprobeerd het op te lossen.” Dat zag Van Halst niet overal binnen de club gebeuren. “Daar heb ik me zo aan gestoord. Ik dacht: jongens, los het nou op met elkaar.”

Marco van Basten hoopt dat beide heren de Amsterdammers vooruit kunnen helpen, mits de samenwerking goed verloopt. “Ze lijken beiden capabel om Ajax te leiden. Ze hebben beiden veel betekend voor Ajax en kunnen nog veel betekenen voor de club. Laat ze in godsnaam iets positiefs met elkaar doen.”

