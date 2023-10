Eden Hazard volgt advies jonger broertje op en komt met groot nieuws

heeft besloten het advies van zijn jongere broertje Kylian op te volgen en zijn voetballoopbaan per direct te beëindigen. De 32-jarige Belg was clubloos sinds hij afgelopen zomer na vier magere jaren vertrok bij Real Madrid.

Gisteren (maandag) kreeg Hazard ongevraagd advies van Kylian, speler van het Belgische RWD Molenbeek. In een interview met de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo raadde Kylian hem aan zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever te staken en een eind aan zijn loopbaan te breien. Een dag later blijkt het advies niet aan dovemansoren gericht te zijn geweest: met een post op Instagram kondigt Eden daadwerkelijk aan dat zijn loopbaan erop zit.

Hazard beleefde in het shirt van het Franse Lille OSC, waar hij nog samenspeelde me Patrick Kluivert, zijn doorbraak als profvoetballer. In 2012 hapte Chelsea toe en haalde hem naar Londen. Op Stamford Bridge zou Hazard zijn beste jaren beleven; in 352 wedstrijden scoorde hij 110 keer en leverde hij 92 assists. Het leverde hem onder meer twee landstitels (2015 en 2017) op, in dat eerste jaar werd hij ook uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Engeland.

In 2019 telde Real Madrid liefst 115 miljoen euro neer om Hazard over te nemen van The Blues. In het maagdelijk wit van De Koninklijke werd de door blessureleed geteisterde Belg echter nooit meer een schim van zichzelf. Afgelopen winter was hij nog wel aanvoerder van de Belgische ploeg die op het WK in Qatar strandde in de groepsfase, maar daarna kondigde hij al wel zijn afscheid als international aan. Hazard zou uiteindelijk 126 interlands spelen, waarin hij 33 keer scoorde.