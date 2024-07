Voetbalfan Verstappen onder de indruk: ‘Hij is ongelooflijk, ik heb echt van hem genoten’

Max Verstappen is onder de indruk van het Spaanse supertalent . Echter vreest de Nederlandse Formule 1-coureur, die groot fan is van FC Barcelona, dat de aanwezigheid van de jonge Spanjaard niet genoeg gaat zijn om Real Madrid van de titel af te houden.

“Het wordt een moeilijk jaar, denk ik. Als je ziet hoe Madrid zich versterkt en zich opstelt met alle spelers die ze hebben....”, doelt Verstappen onder meer op de komst van Kylian Mbappé naar de Koninklijke. “Ik bedoel, natuurlijk zal ik altijd een Barcelona-fan blijven, wat er ook gebeurt. Maar ik denk dat je ook realistisch moet zijn over de competitie, toch?”

Verstappen benadrukt daarom nogmaals dat het een moeilijk seizoen wordt voor FC Barcelona. “Maar je moet er altijd in blijven geloven. Barça heeft ook een goed team en nu met de nieuwe coach weet je nooit wat er kan gebeuren”, vervolgt hij in gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo.

Verstappen onder de indruk van Yamal

Wie Verstappen wel kan bekoren bij FC Barcelona is de pas zeventienjarige Yamal. De Formule 1-coureur van Red Bull is echt onder de indruk van het Spaanse supertalent. “Lamine is ongelooflijk. Ik bedoel, om op die leeftijd voor het nationale team van je land te spelen en te presteren zoals hij deed op EK is iets waar ik echt van genoten heb.”

Verstappen maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1, maar wil niet de vergelijking trekken met zichzelf. “Ik maak niet graag dit soort vergelijkingen, maar om op die leeftijd zo goed en met zoveel zelfvertrouwen te spelen is ook iets heel bijzonders”, beseft de Nederlander.

De inmiddels 26-jarige Verstappen kan zich dan ook goed voorstellen hoe Yamal zich voelt. “Ik denk dat als je zo jong bent, je speelt op basis van je talent, je plezier hebt en als je echt goed bent, gaat het een stuk makkelijker voor je. Dat betekent niet dat je niet hard hoeft te werken, want je moet nog steeds hard werken om op zo'n jonge leeftijd de top te bereiken.”

