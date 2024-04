Chelsea-speler Conor Callagher overladen met haat om incident in spelerstunnel met kind

wordt sinds afgelopen weekend overladen met negatieve reacties. Aanleiding is een incident dat zich afgelopen zaterdag afspeelde in de spelerstunnel van Chelsea voorafgaand aan het thuisduel met Burnley (2-2).

Chelsea speelde afgelopen zaterdag op het eigen Stamford Bridge tegen Burnley. Gallagher begon bij the Blues in de basis en meldde zich vlak voor de aftrap in de spelerstunnel van het stadion. De manier waarop Gallagher twee Chelsea-mascottes behandelde, heeft op social media voor nogal wat reuring gezorgd.

Twee mascottes staken in de spelerstunnel beiden hun hand op, in de hoop een zogenoemde high five te krijgen van Gallagher. De 24-jarige middenvelder van Chelsea, tevens international van Engeland, honoreerde het verzoek van het eerste kind met een handje. Hij negeerde de uitgestoken hand van het tweede kind.

De beelden van het incident werden razendsnel verspreid op social media en onder meer op Instagram krijgt Gallagher het zwaar te verduren. De middenvelder wordt onder zijn meest recente post overladen met negatieve comments. Voetbalfans roepen massaal op tot het cancelen van Gallagher en beschuldigen hem van racisme.

Dat het incident veel stof heeft doen opwaaien, blijkt wel wanneer men het aantal reacties bekijkt onder de tien meest recente posts van Gallagher op Instagram. Op zijn meest recente post is op het moment van schrijven al liefst 63.931 keer gereageerd; de negen posts ervoor genereerden respectievelijk ‘slechts’ 11.856, 5.394, 3.232, 4.798, 1.354, 2.857, 1.114, 2.679 en 1.177 reacties.

