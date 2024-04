Jonge Chelsea-fan gaat met bordje de wereld over na vernedering door Arsenal

Een jonge Chelsea-supporter ging, nadat hij een bordje omhooghield terwijl zijn club 5-0 achterstond tegen Arsenal, de wereld over. In het Emirates Stadium had Chelsea een lastige avond, want het werd compleet afgeschminkt door een Londense rivaal. Het zijn harde cijfers voor Chelsea, maar aan de jonge fan heeft het in ieder geval niet gelegen: hij heeft de The Blues bemoedigende woorden toegesproken.

In de 75ste minuut hield de jonge fan, op TV duidelijk zichtbaar, een bordje omhoog aan de spelers van Chelsea gericht. “Ik hoef je shirt niet!! Ik wil gewoon dat jullie willen vechten voor mijn club. UTC (Up the Chelsea, red.)” In de voetbalstadions lijken er steeds meer bordjes te komen waar (veelal jonge) fans om de shirts van spelers vragen. Deze jongen had dus een andere boodschap voor de spelers. Bekijk de foto hieronder.

📸 - A young boy with a message to the Chelsea players. pic.twitter.com/phB6Z38g9a — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 23, 2024

