'Bayern wil Dortmund opnieuw pijn doen en denkt aan opvallende transfercoup'

Bayern München overweegt binnenlandse rivaal Borussia Dortmund komende zomer een slag op de transfermarkt toe te brengen. De Duitse recordkampioen ziet in de Nederlandse linksback , die momenteel door BVB gehuurd wordt van Chelsea, een potentiële vervanger van , zo melden Engelse media woensdagmiddag.

Maatsen leek afgelopen zomer op weg naar Burnley, de club waarmee hij in het voorgaande seizoen promotie naar de Premier League afdwong. Hoewel de clubs er al uit waren, opteerde de speler ervoor om voor zijn kansen in Londen te gaan. Afgelopen winter, na slechts een handjevol speelminuten voor The Blues, vertrok hij alsnog, zij het op huurbasis, naar Dortmund. In Duitsland is Maatsen wél verzekerd van een basisplaats. Inmiddels staat hij op achttien wedstrijden voor de club waarmee hij vanavond (woensdag) aantreedt tegen Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League.

Dortmund zou na de zomer dan ook graag nog steeds over Maatsen willen beschikken, maar financieel wordt dat een lastig verhaal. In zijn huidige Chelsea-contract, dat hij afgelopen zomer nog verlengde, is een gelimiteerde transfersom opgenomen van 40,9 miljoen euro. Mocht Dortmund erin slagen de Champions League te winnen, dan levert dat een kleine 120 miljoen euro op. BVB zou dat bedrag willen aanwenden om de huurcontracten van zowel Maatsen als Manchester United-huurling Jadon Sancho om te zetten in een permanente verhuizing, zo weet de Britse krant The Standard.

Het kapitaalkrachtige Bayern zou minder moeite met de clausule in Maatsens contract hebben en ziet in de Nederlander volgens diezelfde krant een potentiële vervanger van Alphonso Davies. De Canadees loopt in 2025 uit zijn contract bij Der Rekordmeister en wordt onder meer gelinkt aan Real Madrid, dit seizoen de tegenstander van Bayern in hun halve eindstrijd in het miljardenbal.

