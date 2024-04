Uitlatingen over Arne Slot zorgen voor complete verbazing: 'Dat is een reden om je van de buis te halen!'

Süleyman Özturk stoort zich aan de mening van Engelse voetbalsupporters en tv-analisten over Arne Slot. De journalist van Voetbal International merkt op dat er een hoop onzin over de huidige trainer van Feyenoord wordt uitgekraamd, aangezien weinig mensen Slot maar goed kennen. Dat begrijpt hij vanuit het oogpunt van de Liverpool-supporters, maar niet van analisten.

"Over de Engelsen kan je zeggen dat het eilandbewoners zijn en die hebben de gewoonte om niet verder te kijken dan het eiland", begint Özturk in een livestream als hij het heeft over de reacties aan de andere kant van Het Kanaal over de aanstaande overstap van Slot naar Liverpool. "De Engelse clubs zijn iets verder dan het publiek en de analisten, want er komt een hoop onzin uit", zegt Özturk over analytici en supporters. "Dat je Arne Slot niet kent, is dat voor mij een reden om je van de buis te halen", doelt Özturk onder meer op Liverpool-icoon Robbie Fowler, die aangaf via Google Slot zijn naam op te moesten zoeken om meer over hem te weten te komen.



"In welk land je ook woont of werkt, dat is gewoon gek", is het oordeel van de journalist van VI. "Dat Slot niet bekend is bij het Liverpool-publiek, dat begrijp ik. Je bent Liverpool-fan en gaat niet naar Feyenoord zitten kijken, dan heb je een rare hobby. Als je iemand niet kent, dan ga je kijken hoe hij eruit ziet. Hij is inmiddels een Erik ten Hag 2.0 genoemd, maar je moet je in hem verdiepen", adviseert Özturk de Engelse media, analisten en voetbalsupporters die zonder kennis oordelen over de succesvolle trainer van Feyenoord.

