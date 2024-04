‘Goed nieuws uit Engeland voor Slot: Salah blijft Liverpool trouw’

blijft ook komend seizoen speler van Liverpool, schrijft The Athletic. De Egyptenaar ligt vanaf komende zomer nog maar een jaar vast in Engeland en de afgelopen maanden is veel gespeculeerd over een vertrek. Nu lijkt het erop dat Arne Slot volgend seizoen gewoon over de sterspeler van the Reds kan beschikken.

Salah is inmiddels 31 jaar oud en heeft nog een contract tot de zomer van 2025 op Anfield. In de tweede seizoenshelft is de aanvaller geen schim meer van de speler die hij voorheen was. Dat alles leidde ertoe dat er volop werd gespeculeerd over een vertrek van de Egyptenaar uit Liverpool.

Volgens The Athletic heeft Salah Liverpool niet het idee gegeven dat hij wil vertrekken uit de Britse havenstad. Ook de Engelsen zelf zouden graag langer met de buitenspeler doorgaan. Daardoor is de verwachting dat hij ook volgend seizoen onder Slot gewoon te bewonderen is op Anfield.

Salah werd al langer in verband gebracht met een vertrek bij Liverpool. Sinds afgelopen zomer zit Al Ittihad uit Saoedi-Arabië achter de aanvaller aan. Waar de club van Karim Benzema en N’Golo Kanté vorig jaar hard op jacht ging naar de handtekening van de Egyptenaar, zien ze nu in dat Salah toch graag nog een jaar bij Liverpool blijft. Mocht de linkspoot zijn contract op Anfield niet verlengen, zouden de Saoediërs een poging kunnen doen hem in 2025 transfervrij in te lijven.

