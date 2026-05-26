Mike Verweij is een voorstander van de komst van Míchel naar Ajax, ondanks zijn degradatie met Girona. De oefenmeester speelt volgens de clubwatcher een soort voetbal dat goed bij de Amsterdammers past. De geruchten over de komst van naar Ajax zijn door Verweij direct naar het rijk der fabelen verwezen.

Ajax wordt momenteel gelinkt aan de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer, nadat hij afgelopen weekend degradeerde uit LaLiga met Girona. In de podcast Kick-off besluit Verweij eerst een moment te nemen om interim-trainer Óscar García te loven. “Hij heeft het voor elkaar gekregen dat Ajax in de play-offs als de brandweer ging”, aldus de clubwatcher. Velen dachten namelijk dat de Amsterdammers het niet zouden redden. “Maar eigenlijk speelde Ajax zijn beste twee wedstrijden in de play-offs.”

Presentator Pim Sedee vraagt of García terugkeert bij Jong Ajax, waarvoor hij eigenlijk is aangetrokken. “Dat zou, denk ik, voor Ajax heel goed zijn, maar ik weet niet of hij dat nog wil”, antwoordt Verweij. “Hij heeft uitgesproken dat hij graag trainer van Ajax 1 blijft. Ik kan hem uit die droom helpen: dat gaat niet gebeuren.”

Het heeft er veel van weg dat Míchel de opvolger van García gaat worden bij het eerste van Ajax. Verweij had het idee dat Girona in het beslissende duel met Elche ‘heel veel pech’ had. “Maar je ziet dat het een bepaalde manier van Ajax-voetbal is”, geeft de verslaggever aan. Vervolgens noemt hij het voorbeeld van Frank Rijkaard, die in 2002 degradeerde met Sparta en niet veel later succesvol was bij FC Barcelona. “Het zegt mij dus helemaal niets dat die man is gedegradeerd.” Verweij haalt aan dat Donny van de Beek en Daley Blind ‘heel erg gecharmeerd’ zijn van Míchel. “Zij vinden ook dat hij bij Ajax past.”

In Spanje kwam deze week het bericht naar buiten dat Ajax interesse zou hebben in Tsygankov, dit seizoen goed voor zeven goals en vijf assists in 34 wedstrijden bij Girona. Dat gaat volgens Verweij echter niet gebeuren. “Ook al is Girona gedegradeerd, hij is op dit moment veel te duur”, maakt de journalist aan die speculaties een eind. De Oekraïner vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 13,1 miljoen euro. “Het is ook een jongen die, denk ik, uiteindelijk wil cashen; hij is nu 28. En ik denk dat dat ook niet de positie is waar Ajax nu naar moet kijken.” Op rechtsbuiten hebben de Amsterdammers momenteel ook Maher Carrizo en Steven Berghuis.