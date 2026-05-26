Mika Godts reageert op WK-absentie: ‘Als topsporter begrijp je het niet’

is een van de verrassende afwezigen in de WK-selectie van België. De linksbuiten was een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en werd niet voor niets bekroond met de Johan Cruijff Award. Tegenover FCUpdate reageert de aanvaller sportief op de keuze van bondscoach Rudi Garcia.

Godts vertelt in eerste instantie of hij de keuze van de Belgen begrijpt: “Hmm. Als topsporter begrijp je het niet, want je wil én hoopt erbij te zijn. Dus voor mezelf begrijp ik het niet. Maar ja, de trainer maakt de keuzes die hij móét maken. Dat is zijn job en zijn taak”, begint het grootste talent van de Eredivisie tegenover FCUpdate-journalist Sander Kamphof.

Of hij nog contact heeft gehad met Garcia over zijn absentie? “Nee, ik heb daar geen contact over gehad. Maar dat hoeft ook niet”, maakt de Ajacied duidelijk. “Het is topsport en soms moet je het gewoon accepteren en doorgaan. Dat is zo’n momentje. Ik ben blij met de situatie waarin ik nu zit. Daar kan ik weer van leren. De enige weg is je eigen weg en je eigen verhaal. Je moet nooit hopen op iets anders, want daar is het niet beter”, aldus Godts, die zodoende een punt achter de discussie zet.

De Belg reageerde eerder al op het besluit om hem thuis te laten. “De selectie is bekendgemaakt. De bondscoach heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig. Voetbal is competitie. Soms beleef je die vanaf de tribune of vanuit huis, maar altijd met dezelfde intensiteit. Ik zal de Rode Duivels met heel mijn hart steunen, net zoals ik dat zou doen in de kleedkamer of op de bank”, deelde hij in een statement op Instagram.

