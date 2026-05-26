Live voetbal

Mika Godts reageert op WK-absentie: ‘Als topsporter begrijp je het niet’

26 mei 2026, 08:39
Mika Godts over absentie op WK
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Mika Godts is een van de verrassende afwezigen in de WK-selectie van België. De linksbuiten was een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en werd niet voor niets bekroond met de Johan Cruijff Award. Tegenover FCUpdate reageert de aanvaller sportief op de keuze van bondscoach Rudi Garcia.

Godts vertelt in eerste instantie of hij de keuze van de Belgen begrijpt: “Hmm. Als topsporter begrijp je het niet, want je wil én hoopt erbij te zijn. Dus voor mezelf begrijp ik het niet. Maar ja, de trainer maakt de keuzes die hij móét maken. Dat is zijn job en zijn taak”, begint het grootste talent van de Eredivisie tegenover FCUpdate-journalist Sander Kamphof.

Artikel gaat verder onder video

Of hij nog contact heeft gehad met Garcia over zijn absentie? “Nee, ik heb daar geen contact over gehad. Maar dat hoeft ook niet”, maakt de Ajacied duidelijk. “Het is topsport en soms moet je het gewoon accepteren en doorgaan. Dat is zo’n momentje. Ik ben blij met de situatie waarin ik nu zit. Daar kan ik weer van leren. De enige weg is je eigen weg en je eigen verhaal. Je moet nooit hopen op iets anders, want daar is het niet beter”, aldus Godts, die zodoende een punt achter de discussie zet.

De Belg reageerde eerder al op het besluit om hem thuis te laten. “De selectie is bekendgemaakt. De bondscoach heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig. Voetbal is competitie. Soms beleef je die vanaf de tribune of vanuit huis, maar altijd met dezelfde intensiteit. Ik zal de Rode Duivels met heel mijn hart steunen, net zoals ik dat zou doen in de kleedkamer of op de bank”, deelde hij in een statement op Instagram.

➡️ Meer over Mika Godts

Meer interviews met Godts:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 17
Davy Klaassen viert de 1-0 bij Ajax - FC Utrecht

Ajax gaat alsnog Europa in

  • zo 24 mei, 15:10
  • 24 mei 15:10
  • 11
Ajax-fans in Volendam

Ajax-fans zingen walgelijk spreekkoor richting FC Utrecht

  • zo 24 mei, 12:45
  • 24 mei 12:45
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws