Live voetbal 1

Heracles Almelo komt voor thuiswedstrijd tegen Ajax met dreigement aan eigen fans

11 april 2026, 20:37
Steven Berghuis Heracles Almelo Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Heracles Almelo heeft zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met Ajax (aftrap 21.00 uur) een serieuze waarschuwing uitgedeeld aan zijn eigen supporters. De hekkensluiter van de Eredivisie komt met specifieke gedragsaanwijzingen aan de eigen aanhang.

Volg Heracles Almelo - Ajax hier in ons liveblog!

Heracles speelt zaterdagavond in het Asito Stadion de belangrijke thuiswedstrijd tegen Ajax. Voor de Almeloërs staat er ontzettend veel op het spel: Heracles staat met nog vijf speelrondes voor de boeg achttiende in de Eredivisie en stevent af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

Heracles wil er zeker van zijn zaterdagavond de volledige steun voor de thuisfans te krijgen. “Voor de wedstrijd tegen Ajax worden alle toeschouwers, ongeacht leeftijd, met uitingen van de club uit Amsterdam en die zich gedurende de wedstrijd uiten als supporter van Ajax, met uitzondering van het uitvak, niet toegelaten en zo nodig verwijderd uit het Asito stadion zonder mogelijkheid tot restitutie van de kaartprijs”, klinkt het dreigend op de clubsite.

Heracles benadrukt dat ‘doorverkoop van kaarten aan derden en met name Ajax-fans verboden is’. “Wanneer dit wel gebeurt volgen er sancties en kan de (ver)koper aansprakelijk worden gesteld.”

Het is vrij bijzonder dat Heracles aankondigt op te zullen treden tegen bezoekers in de thuisvakken met uitingen van de tegenstander. Voor de laatste thuiswedstrijd tegen Excelsior gebeurde dat bijvoorbeeld niet. Ook voor de streekderby tegen FC Twente gebeurde dat niet.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • zo 5 april, 16:25
  • 5 apr. 16:25
  • 7
Amourricho van Axel Dongen bij sc Heerenveen

Noodlot slaat weer toe voor Van Axel Dongen: 'De boze buitenwereld vindt daar ook wat van'

  • Gisteren, 20:20
  • Gisteren, 20:20
  • 2
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

'Vader Mokio stuurde aan op vertrek bij Ajax'

  • Gisteren, 18:22
  • Gisteren, 18:22
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws