Heracles Almelo komt voor thuiswedstrijd tegen Ajax met dreigement aan eigen fans

Heracles Almelo heeft zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel met Ajax (aftrap 21.00 uur) een serieuze waarschuwing uitgedeeld aan zijn eigen supporters. De hekkensluiter van de Eredivisie komt met specifieke gedragsaanwijzingen aan de eigen aanhang.

Heracles speelt zaterdagavond in het Asito Stadion de belangrijke thuiswedstrijd tegen Ajax. Voor de Almeloërs staat er ontzettend veel op het spel: Heracles staat met nog vijf speelrondes voor de boeg achttiende in de Eredivisie en stevent af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Heracles wil er zeker van zijn zaterdagavond de volledige steun voor de thuisfans te krijgen. “Voor de wedstrijd tegen Ajax worden alle toeschouwers, ongeacht leeftijd, met uitingen van de club uit Amsterdam en die zich gedurende de wedstrijd uiten als supporter van Ajax, met uitzondering van het uitvak, niet toegelaten en zo nodig verwijderd uit het Asito stadion zonder mogelijkheid tot restitutie van de kaartprijs”, klinkt het dreigend op de clubsite.

Heracles benadrukt dat ‘doorverkoop van kaarten aan derden en met name Ajax-fans verboden is’. “Wanneer dit wel gebeurt volgen er sancties en kan de (ver)koper aansprakelijk worden gesteld.”

Het is vrij bijzonder dat Heracles aankondigt op te zullen treden tegen bezoekers in de thuisvakken met uitingen van de tegenstander. Voor de laatste thuiswedstrijd tegen Excelsior gebeurde dat bijvoorbeeld niet. Ook voor de streekderby tegen FC Twente gebeurde dat niet.