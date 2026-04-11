LIVE Eredivisie | Ajax met Itakura en Gloukh in de basis tegen Heracles

In speelronde 29 van de Eredivisie gaat Ajax vanavond op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Na de thuisnederlaag tegen FC Twente van afgelopen weekend kunnen de Amsterdammers zich geen enkele misstap meer veroorloven, wil men nog meedoen om de felbegeerde tweede plaats die recht geeft op een Champions League-ticket. Heracles heeft ondertussen niets minder dan een wonder nodig om rechtstreekse degradatie te voorkomen; met nog vijf wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats maar liefst acht punten. Wie grijpt vanavond een broodnodige zege? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Erve Asito, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Heracles Almelo - Ajax.

Opstelling Heracles Ook de formatie van Heracles is inmiddels bekend. Ernest Faber kiest zoals verwacht onder meer voor doelman Remko Pasveer, die de eerste helft van het seizoen nog bij Ajax onder contract stond. Opstelling Heracles Almelo: Pasveer; Wieckhoff, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Bruns, Van Gilst, Scheperman; Engels, Zeefuik, Ünüvar Opstelling Ajax: Itakura terug Daar is de opstelling van Ajax! Ko Itakura keert na lang blessureleed terug in het elftal. De Japanner doet dat zo te zien als middenvelder, waar trainer Óscar García de nodige blessureproblemen kent. Ook Oscar Gloukh heeft een basisplaats te pakken. Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baasw, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts. Poll Heracles en Ajax vechten voor laatste kans Voor beide teams staat er met nog vijf speelrondes te gaan in de Eredivisie veel op het spel. Heracles is met slechts 19 punten uit 29 duels hekkensluiter in de Eredivisie en lijkt voor zijn laatste kans op lijfsbehoud te vechten. Ajax heeft de punten hard nodig in de strijd om Europees voetbal: de Amsterdammers staan vijfde, met zes punten minder dan nummer twee Feyenoord.