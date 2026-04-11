Live voetbal 6

LIVE Eredivisie | Ajax met Itakura en Gloukh in de basis tegen Heracles

11 april 2026, 19:28   Bijgewerkt: 19:48
HERAJA
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

In speelronde 29 van de Eredivisie gaat Ajax vanavond op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Na de thuisnederlaag tegen FC Twente van afgelopen weekend kunnen de Amsterdammers zich geen enkele misstap meer veroorloven, wil men nog meedoen om de felbegeerde tweede plaats die recht geeft op een Champions League-ticket. Heracles heeft ondertussen niets minder dan een wonder nodig om rechtstreekse degradatie te voorkomen; met nog vijf wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats maar liefst acht punten. Wie grijpt vanavond een broodnodige zege? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Erve Asito, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Heracles Almelo - Ajax.

LIVE Eredivisie: Heracles Almelo - Ajax

Sorteer op:

32m geleden

20:06

Opstelling Heracles

Ook de formatie van Heracles is inmiddels bekend. Ernest Faber kiest zoals verwacht onder meer voor doelman Remko Pasveer, die de eerste helft van het seizoen nog bij Ajax onder contract stond.

Opstelling Heracles Almelo: Pasveer; Wieckhoff, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Bruns, Van Gilst, Scheperman; Engels, Zeefuik, Ünüvar

1u geleden

19:47

Opstelling Ajax: Itakura terug

Daar is de opstelling van Ajax! Ko Itakura keert na lang blessureleed terug in het elftal. De Japanner doet dat zo te zien als middenvelder, waar trainer Óscar García de nodige blessureproblemen kent. Ook Oscar Gloukh heeft een basisplaats te pakken.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baasw, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

1u geleden

19:31

Poll

1u geleden

19:29

Heracles en Ajax vechten voor laatste kans

Voor beide teams staat er met nog vijf speelrondes te gaan in de Eredivisie veel op het spel. Heracles is met slechts 19 punten uit 29 duels hekkensluiter in de Eredivisie en lijkt voor zijn laatste kans op lijfsbehoud te vechten. Ajax heeft de punten hard nodig in de strijd om Europees voetbal: de Amsterdammers staan vijfde, met zes punten minder dan nummer twee Feyenoord.

1u geleden

19:26

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Eredivisiewedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax, die om 21.00 uur begint in Asito stadion in Almelo!

0 0 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.342 Reacties
992 Dagen lid
13.816 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eerst maar eens zien!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Ajax

Heracles Almelo
21:00
Ajax
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Telstar
29
-10
27
16
Excelsior
29
-20
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
29
-40
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws