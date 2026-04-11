Ajax ondanks direct rood Tomiyasu veel te sterk voor Heracles

Ajax heeft zaterdagavond de volle buit gepakt op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Mede dankzij twee treffers van stond er na 90 minuten een 0-3 eindstand in het voordeel van de Amsterdammers op het bord. Ajax beëindigde het duel met tien man door een directe rode kaart voor invaller .

Ajax kampte in aanloop naar het treffen met personele problemen op het middenveld, waardoor Oscar Gloukh weer eens de kans kreeg in de basis. Hij vormde het middenveld met Jorthy Mokio en Ko Itakura, die terugkeerde van een blessure en door Óscar García 'op 6' werd geposteerd. Voorin koos de Spanjaard andermaal voor Wout Weghorst, die werd geflankeerd door Steven Berghuis op rechts en Mika Godts op rechts.

Weghorst toonde in de eerste helft zijn waarde als 'kapstokspits'. Na acht minuten zette hij Mokio met een-tweetje vrij voor het Heracles-doel, maar de Belg rondde oog in oog met zijn oud-ploeggenoot Remko Pasveer bijzonder slordig af en zag zijn inzet meters naast het doel verdwijnen. De ervaren Heracles-doelman bracht even later fraai redding op een vrije trap van Berghuis, maar zag er kort daarna niet goed uit bij de 0-1. De doelman wachtte te lang met uitkomen toen Mokio een diepe bal op Godts verstuurde, waardoor de Belg de bal met buitenkantje rechts in het lege doel kon werken. Nauwelijks bekomen van de treffer lag ook de tweede van de avond erin. Berghuis dribbelde vanaf rechts naar binnen, ging de een-twee aan met Weghorst en schoot overtuigend binnen: 0-2.

Schrik was er even later om Thomas Bruns. Mokio ging in een poging de bal te spelen bovenop de enkel van de Heracles-middenvelder staan. Dat leverde veel pijn op, maar na tussenkomst van de verzorgers kon Bruns de eerste helft alsnog uitspelen. Scheidsrechter Martin van de Kerkhof vond dat er geen sprake was van een overtreding van Mokio, ook de VAR greep niet in. Ajax bleef na de twee goals in korte tijd de bovenliggende partij en kreeg ook wel kansen op een derde treffer, maar die zou voor rust niet meer vallen. Heracles stelde er in aanvallend opzicht bijna niets tegenover, waardoor beide elftallen halverwege met een 0-2

Waar Ajax eerder dit seizoen nog weleens totaal onherkenbaar uit de kleedkamer kwam en een voorsprong verspeelde, was daar in Almelo geen sprake van. Sterker nog; het publiek had amper de stoeltjes weer opgezocht of ook de derde goal van de avond lag in het net. Gloukh leidde hem in met een goede steekpass op Berghuis, die oog in oog met de uitkomende Pasveer gemakkelijk kon afronden: 0-3. Ajax kreeg daarop meerdere kansen op een vierde treffer, maar onder andere Godts (paal) en Weghorst (ook paal én redding Pasveer) kregen de bal er niet in. Aan de overkant werd de thuisploeg één keer gevaarlijk, toen Maarten Paes op de doellijn een moeizame redding verrichtte na een hoekschop en Youri Baas maar net kon voorkomen dat Heracles-aanvoerder Damon Mirani bij de tweede paal alsnog kon scoren.

Zo kabbelde het duel langzaam naar het einde, totdat Ajax ineens met tien man kwam te staan. De voor Itakura ingebrachte Takehiro Tomiyasu trok dik tien minuten voor tijd de doorgebroken Lequincio Zeefuik aan het shirt. Van de Kerkhof trok in eerste instantie geel, maar de VAR greep in en toen de arbiter de beelden zelf had beoordeeld trok hij zijn beslissing in en veranderde de kaart in direct rood. De aansluitende vrije trap werd door Zeefuik echter in de muur geschoten, waarna Ajax het duel zonder al te grote problemen kon uitspelen.