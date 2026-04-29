FIFA overweegt nieuwe regel die grote impact kan hebben op de Eredivisie

De FIFA onderzoekt een fundamentele wijziging in het clubvoetbal: een regel die clubs verplicht om tijdens wedstrijden continu minimaal één jonge, zelfopgeleide speler op het veld te hebben. Het voorstel moet de doorstroom van jeugdspelers bespoedigen.

De FIFA heeft groen licht gegeven voor een consultatieproces met alle betrokken partijen. De uitkomst daarvan moet binnen een jaar worden voorgelegd aan de FIFA Council. Achter de schermen wordt al voorzichtig positief gereageerd.

Artikel gaat verder onder video

Bronnen melden aan The Athletic dat de zes voorzitters van de continentale bonden maandagavond constructieve gesprekken voerden over het plan, dat bedoeld is om jonge spelers sneller en vaker aan speelminuten te helpen.

FIFA mikt op doorbraak voor jeugd

De kern van het voorstel is dat clubs te allen tijde een ‘homegrown’ speler op het veld hebben staan, bijvoorbeeld uit de Onder-20- of Onder-21-categorie. Daarmee wil de FIFA de doorstroming vanuit jeugdopleidingen structureel verbeteren. Tegelijkertijd ligt er nog een belangrijk vraagstuk op tafel: wat valt precies onder de noemer ‘homegrown’?

De discussie daarover maakt nadrukkelijk deel uit van het traject. De FIFA wil een definitie formuleren die niet alleen toepasbaar is op topclubs, maar ook op bonden uit de middenmoot. De precieze bepaling van de regel is dus nog niet zeker.

Premier League-regels onder druk

In Engeland bestaat al een systeem rondom lokaal opgeleide spelers, maar dat beperkt zich tot de samenstelling van selecties. In de Premier League mogen clubs maximaal zeventien niet-homegrown spelers opnemen in een 25-koppige selectie, waardoor er ruimte is voor acht lokaal opgeleide krachten. Jongere spelers vallen daarbuiten en tellen niet mee in die limiet.

Belangrijk verschil met het FIFA-voorstel: de huidige regels zeggen niets over speeltijd. Clubs zijn dus vrij in hoe — en of — ze deze spelers daadwerkelijk inzetten tijdens wedstrijden.

Hoe zit het in de Eredivisie?

De Eredivisie kent geen specifieke regels over het aantal zelfopgeleide spelers dat clubs in de selectie moeten hebben of moeten opstellen. Bovendien is er bij de regels met betrekking tot spelersverhuur een uitzondering voor zelfopgeleide talenten onder de 21 jaar. Clubs mogen maximaal zeven spelers verhuren (vanaf volgend seizoen zes), maar voor zelfopgeleide spelers onder de 21 geldt geen limiet.

De website Transfermarkt heeft op een rij gezet hoeveel jeugdproducten Eredivisie-clubs in hun selectie hebben. AZ spant de kroon met 14 jeugdproducten, maar alle clubs hebben er minstens drie. Wel is uit de cijfers af te lezen dat clubs als Fortuna Sittard en Telstar met de nieuwe regels in de problemen zouden komen: hun zelfopgeleide spelers kwamen in totaal tot slechts zeven competitiewedstrijden in hun gehele carrière.