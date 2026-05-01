Oscar Gloukh is duidelijk: 'Ajax moet de beste van Nederland worden'

vindt dat Ajax volgend seizoen vanaf het eerste moment moet meespelen om de prijzen. De Israëliër wil het gat met PSV, dat dit jaar extreem groot is, verkleinen.

Gloukh maakt bij Ajax een moeizaam jaar door, zowel met het team als op persoonlijk vlak. De middenvelder werd vorige zomer als een grote vis gepresenteerd, maar is dit seizoen amper verzekerd van een basisplaats: "Ik had verwacht meer te spelen", geeft Gloukh toe in gesprek met de NOS. "Maar ik wist dat er concurrentie was. Ik moet de kans pakken als ik die krijg."

Het heeft Gloukh niet geholpen dat Ajax dit seizoen weinig aanvallend voetbal heeft gespeeld. Onder Fred Grim werd er, in een poging om de defensieve kwetsbaarheid te verminderen, zelfs met vijf verdedigers gespeeld: "Ik heb mijn hele leven als 'tien' gespeeld of als linkermiddenvelder, maar in dat systeem was mijn positie er niet. Dat was moeilijk, maar ik ben alles blijven geven en heb ook geleerd van het spelen op andere posities."

Volgend seizoen hoopt Gloukh met Ajax stappen te kunnen zetten. De ambities van de 22-jarige voetballer zijn in ieder geval duidelijk: "We moeten de beste van Nederland worden. Volgend seizoen moeten we om de prijzen spelen. Ik wil hier een prijs pakken."