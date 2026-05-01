Live voetbal

Onrust dreigt vóór en tijdens Ajax - PSV: noodweer op komst

1 mei 2026, 11:03
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Na een warme vrijdag slaat het weer zaterdag, als de topper tussen Ajax en PSV op de planning staat, helemaal om. Nederland krijgt dan te maken met ‘enkele stevige onweersbuien’, zo schrijft het KNMI. Door heel het land is code geel van kracht.

Tussen 18.00 uur en 22.00 uur wordt code geel afgegeven door de weerkundige specialisten. Dat is rondom de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de 32e ronde van de Eredivisie. Dat duel start om 20.00 uur en valt dus midden in de verwachte onweersbuien.

Artikel gaat verder onder video

Buien trekken zaterdag van zuidwest naar noordwest over het land, zo schrijft het KNMI. “De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagelstenen van 0-2 cm, windstoten tot plaatselijk 75 km/u en plaatselijk 10-20 mm regen in korte tijd”, leest het.

En dat is geen fraai nieuws. Rondom het stadion wordt grote drukte verwacht wegens een concert van André Hazes in de AFAS Live. In tegenstelling tot de vorige editie van Ajax – PSV reizen er zaterdagavond uitsupporters naar Amsterdam. Zo’n zevenhonderd fans van de Eindhovense club steunen hun ploeg vanuit het uitvak van de Johan Cruijff Arena.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

toro28
8 Reacties
1.010 Dagen lid
45 Likes
toro28
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het wordt weer eens zwaar overdreven let op mijn woorden het "klimaat" gelul Wordt weer eens als bangmakerij gebruikt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws