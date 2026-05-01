Na een warme vrijdag slaat het weer zaterdag, als de topper tussen Ajax en PSV op de planning staat, helemaal om. Nederland krijgt dan te maken met ‘enkele stevige onweersbuien’, zo schrijft het KNMI. Door heel het land is code geel van kracht.

Tussen 18.00 uur en 22.00 uur wordt code geel afgegeven door de weerkundige specialisten. Dat is rondom de wedstrijd tussen Ajax en PSV in de 32e ronde van de Eredivisie. Dat duel start om 20.00 uur en valt dus midden in de verwachte onweersbuien.

Buien trekken zaterdag van zuidwest naar noordwest over het land, zo schrijft het KNMI. “De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagelstenen van 0-2 cm, windstoten tot plaatselijk 75 km/u en plaatselijk 10-20 mm regen in korte tijd”, leest het.

En dat is geen fraai nieuws. Rondom het stadion wordt grote drukte verwacht wegens een concert van André Hazes in de AFAS Live. In tegenstelling tot de vorige editie van Ajax – PSV reizen er zaterdagavond uitsupporters naar Amsterdam. Zo’n zevenhonderd fans van de Eindhovense club steunen hun ploeg vanuit het uitvak van de Johan Cruijff Arena.