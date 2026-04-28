PSG wint spektakelstuk van Bayern na krankzinnige goalshow

Paris Saint-Germain en Bayern München hebben dinsdagavond een halve finale opgeleverd die nog lang zal nazinderen. In het Parc des Princes golfde het spel negentig minuten lang op en neer, vielen er liefst negen doelpunten en bleef de spanning tot de allerlaatste seconde voelbaar. PSG trok uiteindelijk met 5-4 aan het langste eind, maar de Duitsers bewezen dat deze tweestrijd nog allesbehalve beslist is.

De openingsfase was direct fel en veelbelovend. Bayern kreeg al vroeg een strafschop na een overtreding op Luis Díaz, waarna Harry Kane ijskoud bleef vanaf elf meter: 0-1. PSG had echter weinig tijd nodig om te reageren. Khvicha Kvaratskhelia liet het stadion ontploffen met een schitterende individuele actie en een beheerste afronding: 1-1.

Het tempo bleef moordend hoog en kansen volgden elkaar in rap tempo op. João Neves zette PSG halverwege de eerste helft op voorsprong met een krachtige kopbal uit een corner, maar lang konden de Parijzenaren daar niet van genieten. Michael Olise slalomde op indrukwekkende wijze door de defensie en haalde vernietigend uit voor de 2-2.

In de blessuretijd van de eerste helft volgde opnieuw een kantelpunt. Een handsbal van Alphonso Davies werd na tussenkomst van de VAR bestraft met een penalty, die door Ousmane Dembélé feilloos werd binnengeschoten. Daarmee ging PSG met een 3-2 voorsprong rusten na een eerste helft die bol stond van spektakel en controverse.

Na rust schakelde PSG nog een tandje bij. De ruimte achter de Bayern-defensie werd steeds groter en daar maakten de Fransen optimaal gebruik van. Eerst was het opnieuw Kvaratskhelia die op de juiste plek stond om de 4-2 binnen te werken, waarna Dembélé met zijn tweede van de avond zelfs de 5-2 op het bord zette. Op dat moment leek de wedstrijd beslist.

Bayern weigerde echter te capituleren en vocht zich knap terug in de wedstrijd. Dayot Upamecano kopte uit een vrije trap de 5-3 binnen en bracht de spanning terug. Niet veel later volgde misschien wel het hoogtepunt van de avond: Luis Díaz nam een bal fenomenaal aan, stuurde zijn tegenstander het bos in en rondde op weergaloze wijze af voor de 5-4.

In de slotfase drong Bayern nog één keer alles naar voren. PSG wankelde en moest alle zeilen bijzetten om de voorsprong vast te houden. In blessuretijd leek de gelijkmaker alsnog te vallen toen Joshua Kimmich kon koppen, maar Pacho redde op heroïsche wijze van de lijn en voorkwam daarmee een spectaculaire comeback.

Zo eindigde een ongekende voetbalavond in 5-4, een uitslag die perfect de chaos en schoonheid van het duel samenvat. PSG neemt een minimale voorsprong mee richting de return, maar Bayern heeft met deze veerkracht laten zien dat het tweeluik nog volledig open ligt.