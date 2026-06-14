Live voetbal

LIVE WK 2026 | Toeleven naar Nederland - Japan, 'Malen loopt er verloren bij'

14 juni 2026, 18:00   Bijgewerkt: 18:11
NED-JAP
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Voor het Nederlands elftal gaat het WK 2026 vanavond eindelijk beginnen. In de eerste speelronde in Groep F stuiten Ronald Koeman en zijn mannen in Dallas op Japan, dat meerdere (oud-)Eredivisiespelers in de selectie heeft opgenomen. Na een moeizame oefencampagne hoopt Oranje tegen de Japanners beter voor de dag te komen en het toernooi te beginnen met een driepunter. Gaat dat lukken? Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Japan.

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Nederland - Japan

22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

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