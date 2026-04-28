Teruglezen Champions League | Hoe PSG in doelpuntenfestijn won van Bayern

28 april 2026, 21:00   Bijgewerkt: 23:02
PSGBAY
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Paris Saint-Germain en Bayern München staan dinsdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. De wedstrijd op het Parc des Princes gaat om 21.00 uur van start. De Fransen waren in de vorige ronde met ruime cijfers te sterk voor Liverpool, terwijl Bayern München na twee verhitte duels afrekende met Real Madrid. Volg het duel tussen de twee grootmachten hier van minuut tot minuut.

LIVE Champions League: Paris Saint-Germain - Bayern München

22:58

90+4' - Wedstrijd afgelopen (5-4)

Een waar voetbalspektakel komt ten einde. Aflevering één van deze halve finale stelde absoluut niet teleur.

22:57

90+4' - Bal van de lijn gehaald (5-4)

In het absolute slot van de wedstrijd kan Kimmich nog koppen, maar Pacho kopt de bal van de lijn.

22:57

🔁 90+3' - Wissel bij Bayern (5-4)

Jackson mag nog minuten maken, hij komt binnen de lijnen voor Pavlovic.

22:56

90+2' - Safonov komt uit (5-4)

Laimer draait goed weg bij Neves en probeert de bal voor te krijgen. Stafonov komt en pakt en blijft daarna liggen. 

22:54

90+1' - Hakimi lijkt door te kunnen (5-4)

Het lijkt te gaan met de verdediger van PSG. Hij staat nog steeds binnen de lijnen.

22:53

90' - Blessuretijd gaat in (5-4)

We gaan nog minimaal vier minuten door, komt er nog een goaltje bij?

22:51

88' - Hakimi grijpt naar hamstring (5-4)

Dat ziet er niet goed uit. De Marokkaans-international verstapt zich en dan schiet het in zijn hamstring. Het lijkt er op dat hij niet verder kan.

22:50

87' - Lat geraakt (5-4)

Mayulu krijgt de bal mee van Hakimi en haalt hard uit. De bal spat op de kruising.

22:46

🔁 83' - Dubbele wissel bij PSG (5-4)

Nuno Mendes liep al op zijn laatste benen en mag nu op de bank plaatsnemen voor Lucas Hèrnandez. Ook Kvaratshelia gaat naar de kant voor Mayulu.

22:43

🟨 80' - Geel voor PSG (5-4)

Ook de derde kaart is voor de thuisploeg, Hakimi uit iets te hard zijn kritiek op de scheidsrechter.

22:41

🔁 78' - Wissel bij Bayern (5-4)

Musiala verlaat het veld voor Goretzka.

22:40

🟨 77' - Geel voor PSG (5-4)

Ruiz deelt een beuk uit aan Olise als de bal al weg is. Hij ontvangt hiervoor een gele kaart.

22:37

74' - Bayern komt er beter in (5-4)

De ploeg van Kompany zit weer in een dreigende fase. Olise komt niet langs Ruiz, die een corner weggeeft.

22:33

🔁 70' - Wissel bij PSG (5-4)

Doué verlaat het veld voor Barcola.

22:33

⚽ 69' - Weergaloze goal (5-4)

Luis Diaz maakt een heerlijke goal. Hij plukt de bal weergaloos uit de lucht, stuurt Marquinhos het bos in en maakt heerlijk af. Alles om nog voor te spelen.

Sebas80
14 Reacties
93 Dagen lid
30 Likes
Sebas80
Schandelijke penalty voor PSG!! Ook als de bal direct z’n arm raakt, kan niet waar zijn dat je hier penalty’s voor gaat geven. Kan het verschil zijn tussen doorgaan en eruit vliegen!

Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas80
14 Reacties
93 Dagen lid
30 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Schandelijke penalty voor PSG!! Ook als de bal direct z’n arm raakt, kan niet waar zijn dat je hier penalty’s voor gaat geven. Kan het verschil zijn tussen doorgaan en eruit vliegen!

Paris SG - Bayern München

Paris Saint-Germain
5 - 4
Bayern München
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

