Teruglezen Champions League | Hoe PSG in doelpuntenfestijn won van Bayern

Paris Saint-Germain en Bayern München staan dinsdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. De wedstrijd op het Parc des Princes gaat om 21.00 uur van start. De Fransen waren in de vorige ronde met ruime cijfers te sterk voor Liverpool, terwijl Bayern München na twee verhitte duels afrekende met Real Madrid. Volg het duel tussen de twee grootmachten hier van minuut tot minuut.

90+4' - Wedstrijd afgelopen (5-4) Een waar voetbalspektakel komt ten einde. Aflevering één van deze halve finale stelde absoluut niet teleur. 90+4' - Bal van de lijn gehaald (5-4) In het absolute slot van de wedstrijd kan Kimmich nog koppen, maar Pacho kopt de bal van de lijn. 🔁 90+3' - Wissel bij Bayern (5-4) Jackson mag nog minuten maken, hij komt binnen de lijnen voor Pavlovic. 90+2' - Safonov komt uit (5-4) Laimer draait goed weg bij Neves en probeert de bal voor te krijgen. Stafonov komt en pakt en blijft daarna liggen. 90+1' - Hakimi lijkt door te kunnen (5-4) Het lijkt te gaan met de verdediger van PSG. Hij staat nog steeds binnen de lijnen. 90' - Blessuretijd gaat in (5-4) We gaan nog minimaal vier minuten door, komt er nog een goaltje bij? 88' - Hakimi grijpt naar hamstring (5-4) Dat ziet er niet goed uit. De Marokkaans-international verstapt zich en dan schiet het in zijn hamstring. Het lijkt er op dat hij niet verder kan. 87' - Lat geraakt (5-4) Mayulu krijgt de bal mee van Hakimi en haalt hard uit. De bal spat op de kruising. 🔁 83' - Dubbele wissel bij PSG (5-4) Nuno Mendes liep al op zijn laatste benen en mag nu op de bank plaatsnemen voor Lucas Hèrnandez. Ook Kvaratshelia gaat naar de kant voor Mayulu. 🟨 80' - Geel voor PSG (5-4) Ook de derde kaart is voor de thuisploeg, Hakimi uit iets te hard zijn kritiek op de scheidsrechter. 🔁 78' - Wissel bij Bayern (5-4) Musiala verlaat het veld voor Goretzka. 🟨 77' - Geel voor PSG (5-4) Ruiz deelt een beuk uit aan Olise als de bal al weg is. Hij ontvangt hiervoor een gele kaart. 74' - Bayern komt er beter in (5-4) De ploeg van Kompany zit weer in een dreigende fase. Olise komt niet langs Ruiz, die een corner weggeeft. 🔁 70' - Wissel bij PSG (5-4) Doué verlaat het veld voor Barcola. ⚽ 69' - Weergaloze goal (5-4) BREAKING Luis Diaz maakt een heerlijke goal. Hij plukt de bal weergaloos uit de lucht, stuurt Marquinhos het bos in en maakt heerlijk af. Alles om nog voor te spelen.