Een groep WK-deelnemers uit stevige kritiek op Aleksander Ceferin. Dertien landen die actief zijn op het WK 2026 hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen de UEFA-president, al lijkt er een opmerkelijke kink in de kabel te zitten: volgens bronnen rond Ceferin heeft hij de uitspraken waar de commotie om draait helemaal niet gedaan.

De verklaring werd ondertekend door Kaapverdië, Curaçao, Oezbekistan, Congo, Haïti, Algerije, Tunesië, Marokko, Egypte, Ghana, Senegal, Zuid-Afrika en Ivoorkust. De bonden spreken daarin hun 'diepe teleurstelling' uit over vermeende recente opmerkingen van de Sloveen.

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Volgens de landen zou Ceferin wedstrijden op het uitgebreide WK met 48 deelnemers hebben omschreven als 'oninteressant'. Die kwalificatie schoot bij de betrokken bonden volledig in het verkeerde keelgat.

Curaçao en andere WK-debutanten voelen zich geraakt

In de gezamenlijke verklaring maken de landen duidelijk dat zij zich niet kunnen vinden in die vermeende visie. “Wij wijzen deze opmerkingen respectvol, maar nadrukkelijk van de hand”, klinkt het.

Daarbij wijzen de bonden op de enorme betekenis die deelname aan een WK voor veel landen heeft. “Voor landen als Kaapverdië, Curaçao en Oezbekistan betekent kwalificatie voor het WK een historische prestatie en de verwezenlijking van een droom die generaties lang heeft geleefd.”

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Ook voor landen die na lange afwezigheid terugkeren op het mondiale podium, heeft deelname volgens de verklaring een bijzondere lading. “Voor landen als Congo en Haïti heeft een terugkeer op het hoogste podium een speciale betekenis voor miljoenen supporters die hier jarenlang, en soms zelfs decennialang, op hebben gewacht.”

De bonden vinden dat het bagatelliseren van dergelijke wedstrijden geen recht doet aan de inspanningen van spelers, trainers, clubs, bestuurders en supporters wereldwijd.

UEFA begrijpt niets van de ophef

De ondertekenaars benadrukken dat het WK juist zo bijzonder is vanwege de diversiteit aan landen, culturen en voetbalverhalen die samenkomen op één toernooi.

“Voetbal behoort niet toe aan een select groepje landen. De kracht van de sport ligt juist in haar universele karakter”, stellen de bonden. “Elk land dat zich kwalificeert, heeft die plek verdiend. Elke supporter heeft het recht om te dromen. Elke wedstrijd betekent iets voor miljoenen mensen. Elke wedstrijd doet ertoe.”

Op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon wordt ondertussen met verbazing gereageerd op de aanval. Bronnen dicht bij Ceferin benadrukken dat zij niet weten waar de vermeende uitspraken vandaan komen. Volgens hen heeft de UEFA-voorzitter de betreffende opmerkingen nooit gemaakt en heeft hij de afgelopen periode ook geen interviews gegeven waarin dergelijke woorden zijn gevallen.

Een ingewijde reageerde tegenover The Sun dan ook verbaasd: “We hebben werkelijk geen idee waar dit vandaan komt. Voor zover wij weten heeft de voorzitter dit nooit gezegd.”