Het Nederlands elftal is zondagavond in Dallas tegen Japan begonnen aan het WK. Fans van Oranje uiten kort na de aftrap massaal dezelfde irritatie.

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Oranje is zondagavond in het AT&T Stadium begonnen aan het WK. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman weet zich gesteund door een immens oranje legioen.

Nederland is tegen Japan op papier de thuisspelende ploeg en verschijnt dus in een compleet oranje tenue aan de wedstrijd. Die keuze valt bij veel kijkers thuis echter niet in de smaak.

Meteen na de aftrap klinkt er op social media veel kritiek op de keuze om in volledig oranje tenue te spelen. In het oefenduel van begin deze maand met Algerije speelde Nederland bijvoorbeeld nog in een zwart broekje.

“De oranje kleur doet pijn aan de ogen. Staat niet goed afgesteld”, schrijft iemand bijvoorbeeld geschrokken op X.