LIVE WK 2026 | Nederland treft Japan, volg de wedstrijd hier live

Voor het Nederlands elftal gaat het WK 2026 vanavond eindelijk beginnen. In de eerste speelronde in Groep F stuiten Ronald Koeman en zijn mannen in Dallas op Japan, dat meerdere (oud-)Eredivisiespelers in de selectie heeft opgenomen. Na een moeizame oefencampagne hoopt Oranje tegen de Japanners beter voor de dag te komen en het toernooi te beginnen met een driepunter. Gaat dat lukken? Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Japan.