Van Praag ontkracht transfergeruchten: ‘Onzin, dat heeft iemand uit zijn duim gezogen’

Ajax is niet bezig met de komst van , zo laat Michael van Praag weten bij NH Sportcafé. Eerder deze week kwam naar buiten dat Ajax ook dit seizoen weer interesse toont in de Armeen, die speelt bij het Russische FK Krasnodar. Daar is volgens de commissaris van de Amsterdammers niets van waar.

“Dat zijn toch allemaal verhalen”, begint Van Praag zaterdag in het programma. “Ik las vanochtend op internet dat wij bezig zijn om een Rus (Armeen, red.) te kopen. Hoe komen ze er in godsnaam bij? Het is gewoon niet waar. Dat is gewoon iemand die zuigt dat uit zijn duim en dat staat alweer drie dagen op internet. Onzin. Dat is helemaal niet aan de orde.”

Eerder deze week schreef de Italiaanse journalist Rudy Galetti dat Ajax interesse heeft in de diensten van Spertsyan. De Amsterdammers zouden al contact hebben opgenomen met de Russische werkgever van de Armeen, FK Krasnodar. “De club is van plan de druk op de speler binnenkort op te gaan voeren”, schreef Galetti woensdag.

Ook in 2023 zong de naam van Spertsyan al rond bij Ajax. Destijds kregen de Amsterdammers hier een hoop kritiek voor te verwerken, gezien de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. “Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog”, gaf Evgeniy Levchenko destijds aan.

