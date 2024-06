'Ajax hernieuwt interesse in veelbesproken target van Sven Mislintat'

Ajax is opnieuw geïnteresseerd in de Armeense middenvelder , schrijft de Italiaanse journalist Rudy Galetti op X. Vorig seizoen was de speler van FK Krasnodar óók al in beeld in de Johan Cruijff ArenA, maar kwam de interesse in de speler die actief is in de Russische competitie de Amsterdamse club op veel kritiek te staan.

Galetti schrijft dat Ajax reeds contact heeft met Spertsyans huidige werkgever over een zomerse transfer van de Armeens international. "De club is van plan de druk op de speler binnenkort op te gaan voeren", weet de Italiaan. Ajax is echter niet de enige kaper op de kust: volgens Galetti wordt Spertsyan ook gevolgd door clubs uit België en Frankrijk. Het Italiaanse SS Lazio zou zich daarentegen niet in de strijd hebben gemengd.

Spertsyan is een rechtsbenige aanvallende middenvelder, die zowel op 'tien' als vanaf de flanken kan spelen. De in het Russische Stavropol geboren voetballer doorliep de jeugdopleiding van Krasnodar, maar speelt zijn interlands voor Armenië. Afgelopen seizoen kwam hij tot 29 competitiewedstrijden, waarin hij elf keer scoorde en zeven keer als aangever fungeerde bij een treffer van een teamgenoot. Met Krasnodar eindigde hij in de Russische Premier League als tweede, op één enkel puntje van landskampioen Zenit.

Kritiek

In de transferzomer van 2023 was Spertsyan ook al in beeld bij Ajax. Dat kwam de club op veel kritiek te staan, gezien de nog altijd voortdurende oorlog in Oekraïne menen velen dat zakendoen met een club uit Rusland not done is. Zo meende econoom David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dat Nederlandse bedrijven, inclusief voetbalclubs, 'zich verre moeten houden van transacties met Russische bedrijven'. VVCS-voorzitter en geboren Oekraïner Evgeniy Levchenko liet op zijn beurt weten dat Nederlandse clubs 'geen bloed aan hun handen moeten willen hebben' en stelde: "Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog."

Twente

In de winterstop van het voorbije seizoen kwamen er vergelijkbare reacties als hierboven toen duidelijk werd dat FC Twente zaken wilde doen met Spartak Moskou. Hoewel de club liet weten intern behoorlijk te hebben getwijfeld, werd uiteindelijk besloten om het vertrek van Manfred Ugalde naar de werkgever van Quincy Promes niet in de weg te staan. De Tukkers ontvingen naar verluidt een niet te weigeren transfersom van zo'n vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) voor de Costa Ricaan.

🚨↩️ Eduard #Spertsyan could leave #Krasnodar in the summer.



👀 #Ajax are in contact with the 🇷🇺 club for his signing: they are planning to increase the pressure on the 🇦🇲 player soon.



📌 Some 🇧🇪 and 🇫🇷 teams are also on his tracks; to date, #Lazio are not in the race. 🐓⚽ pic.twitter.com/aASyURNxHT — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 5, 2024

