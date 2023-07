Opnieuw stevige kritiek op Ajax: 'Buitengewoon vreemd en zorgwekkend'

De interesse van Ajax in de Armeniër Eduard Spertsyan van het Russische FK Krasnodar komt de club op stevige kritiek te staan van de Vereniging van Effectenbezitters. Econoom David Tomic gaat bij BNR Nieuwsradio in op de mogelijkheid dat de Amsterdammers zakendoen met een club uit het door de oorlog in Oekraïne zwaar bekritiseerde Rusland.

De VEB spreekt zich als belangenbehartiger van aandeelhouders in het algemeen uit over de gang van zaken bij het beursgenoteerde Ajax. Econoom Tomic noemt de interesse in Spertsyan tegenover de radiozender 'buitengewoon vreemd en toch ook wel zorgwekkend.' Hij betwijfelt zelfs of Ajax binnen de huidige sancties die zijn opgelegd aan Russische bedrijven wel zaken zou mogen doen met FK Krasnodar. Tomic meent dat Nederlandse bedrijven, inclusief voetbalclubs, zich 'verre moeten houden van transacties met Russische bedrijven', zo schrijft BNR op de eigen website. "Het lijkt ons als VEB heel, heel onwenselijk dat je nu als westers bedrijf met een Russische voetbalclub zaken gaat doen", wordt de econoom geciteerd.

Eerder sprak ook Ajax-clubwatcher Mike Verweij zich uit over de mogelijke transfer van Spertsyan naar de Johan Cruijff Arena. "Ik weet dat je het kan uitleggen als het ‘bevrijden’ van een speler uit de Russische competitie. Maar Premier League-clubs hebben bijvoorbeeld ook al gezegd dat er geen zaken worden gedaan met Rusland, terwijl je ook enkele Italiaanse clubs dat standpunt ziet innemen", sprak Verweij maandag in de podcast Kick Off van zijn werkgever De Telegraaf.

Ethische redenen

Afgelopen weekend maakte het Italiaanse Sassuolo een principiële afweging. De Italiaanse middenmoter had verdediger Rogério voor een bedrag van acht miljoen euro kunnen verkopen aan Spartak Moskou maar zag daar vanwege de oorlog in Oekraïne uiteindelijk vanaf. "Om ethische redenen wilden we geen zakendoen met een Russische club", legde CEO Giovanni Carnevai uit tegenover La Gazzetto Dello Sport.