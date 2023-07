Sassuolo maakt statement en laat acht miljoen euro liggen uit 'ethische overwegingen'

Het Italiaanse Sassuolo heeft besloten de 25-jarige Braziliaan Rogério niet te verkopen aan Spartak Moskou. De Russische topclub, tevens de werkgever van Quincy Promes, had acht miljoen euro over voor de Braziliaanse linkervleugelverdediger. Sassuolo ziet echter om 'ethische redenen' af van de verkoop.

Sassuolo's CEO Giovanni Carnevali gaat tegenover La Gazzetto Dello Sport in op het klappen van de transfer van Rogério. "Er lag een goed voorstel ter waarde van acht miljoen", bevestigt de beleidsbepaler. "Alles overwegende hebben we als eigenaars en management echter besloten de deal niet door te zetten. Om ethische redenen wilden we geen zakendoen met een Russische club."

Artikel gaat verder onder video

Rusland ligt internationaal onder vuur sinds het land in februari 2022 begon met een vernietigende aanval op buurland Oekraïne. Onder meer Nederland toont zich sindsdien uiterst veroordelend en kritisch op het regime van president Vladimir Putin. Als gevolg van de nog altijd doorgaande oorlog zijn Russische clubs door de UEFA uitgesloten van deelname aan Europese toernooien. Ook de nationale ploeg was niet welkom op het WK in Qatar en speelt eveneens geen kwalificatiewedstrijden voor het EK dat in 2024 in Duitsland wordt gehouden.

Russische clubs mogen echter nog wel zakendoen met Europese clubs als het gaat om het kopen of verkopen van spelers. Nederlandse clubs maken daar wél gebruik van. Zo werd Guus Til afgelopen seizoen door PSV gehuurd van Spartak Moskou. Feyenoord, dat Til een jaar eerder tijdelijk overnam van de Russische topclub, huurde Sebastian Szymanski van stadgenoot Dinamo Moskou.