Quincy Promes duikt op naast de grote ster van tientallen B-films

Daar is Quincy Promes weer! De Nederlandse aanvaller van Spartak Moskou is bezig aan een waar charme-offensief in Rusland, waar hij uit alle macht probeert een paspoort te bemachtigen. Vrijdag zijn foto's opgedoken van de 31-jarige Promes naast de ster van talloze actiefilms van (op z'n best) B-kwaliteit: Steven Seagal.

Promes werd op 19 juni jongstleden door de rechter in Nederland veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege het beruchte steekincident waarbij zijn eigen neef in het bovenbeen werd gestoken. Hij kan nog wel in beroep tegen de celstraf. Daarnaast moet Promes zich ook bij Justitie verantwoorden voor zijn vermeende betrokkenheid bij de invoer van een partij cocaïne van ruim 1300 kilo. Ook in die zaak lijkt hem een jarenlange celstraf boven het hoofd te hangen.

Tijdens de zittingen van de rechtbank was Promes zelf steevast afwezig. Hij verkiest een verblijf in Rusland, het land waar hij sinds de winter van 2021 weer actief is als voetballer. De speler lijkt er alles aan te doen om een Russisch paspoort te bemachtigen. Zo leek hij eerder al zijn steun aan de inval in Oekraïne te betuigen door beelden van een militaire parade in Moskou te delen op zijn Instagram-account. Daarnaast gaf hij in een interview met het clubkanaal van Spartak Moskou aan zich 'thuis te voelen' in het land waar hij nu voor de tweede keer onder contract staat. Het lijkt een poging een Russisch paspoort te bemachtigen; het land levert immers geen onderdanen uit aan Nederland, waardoor Promes een celstraf zou kunnen ontlopen door in Rusland te blijven.

In het kader daarvan lijkt Promes nu ook een ontmoeting met Steven Seagal te hebben gehad. De Amerikaanse acteur kreeg in 2016 hoogstpersoonlijk een Russisch paspoort van president Vladimir Putin, die door de acteur 'als een broer' wordt beschouwd. Seagal werd in Amerika meerdere keren beschuldigd van onder meer seksueel wangedrag jegens verschillende (jonge) vrouwen, waaronder verkrachting van een op dat moment achttienjarige actrice.