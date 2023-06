Quincy Promes smacht naar Russisch paspoort om uitlevering te voorkomen: 'Voel me hier gewoon thuis'

Quincy Promes (31) doet er alles aan om uit de handen van justitie te blijven. De voormalig international hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd aangezien hij verdachte is in twee omvangrijke strafzaken: de mishandeling van zijn neef en betrokkenheid bij drugshandel. De oud-Ajacied heeft echter een plan: een Russisch paspoort moet hem helpen om uit de cel te blijven.

Komende maandag doet de rechtbank uitspraak in de zaak over de mishandeling van Promes' neef. Die werd in 2020 op een feest door de aanvaller in zijn bovenbeen gestoken na een familieruzie over een ketting van de tante van de voetballer, die zou door het slachtoffer zijn gestolen. Promes hoorde eerder al twee jaar cel tegen zich eisen. Tijdens het onderzoek naar de steekpartij ontdekte de politie bovendien min of meer bij toeval dat Promes ook betrokken zou zijn bij het invoeren van cocaïne. De strafzaak over die vermeende feiten startte begin juni.

Artikel gaat verder onder video

Promes verliet Ajax in allerijl in februari 2021. Een terugkeer naar Spartak Moskou was voor alle partijen de beste optie, zo bleek. Eerder was de aanvaller daar jarenlang succesvol geweest en ook zijn tweede periode in de Russische hoofdstad verloopt sportief prima. Met zijn 'vlucht' naar Rusland voorkwam Promes ook dat hij in voorlopige hechtenis kan worden genomen. Bovendien probeert Promes momenteel uit alle macht een Russisch paspoort te bemachtigen. Het land levert immers geen eigen onderdanen uit aan Nederland.

Om zijn aanspraak op een paspoort kracht bij te zetten, is Promes in een nieuwe rap-video enkele zinnen in het Russisch te horen, schrijft het Algemeen Dagblad. "Ik wilde laten zien dat Rusland al veel voor me betekent, de Russische sfeer overbrengen", wordt de aanvaller zelfs geciteerd uit een interview tegenover het clubkanaal van Spartak. Promes voelt zich naar eigen zeggen enorm thuis in het land: "In de manier van leven hier, deze stad, de lokale cultuur. In de manier waarop mensen me accepteren, alsof ik mijn hele leven in Rusland heb doorgebracht. Ze noemen me zelfs Antocha (‘Antonnetje', Promes’ tweede voornaam is Anton, red.). Ik voel me hier gewoon thuis, niet in een vreemd land." Eerder baarde hij al opzien door een filmpje te delen van een militaire parade in Moskou. Dat werd uitgelegd als een steunbetuiging aan de Russische inval in Oekraïne.