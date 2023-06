Quincy Promes heeft besluit genomen: moeder sluit miljoenendeal met Martin Garrix

Quincy Promes lijkt niet van plan om op korte termijn terug te keren in Nederland. De aanvaller van Spartak Moskou, die in Nederland is veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, heeft zijn penthouse in Amsterdam verkocht aan dj Martin Garrix. Dat schrijven Bekende Buren en de Story.

Het gaat om een penthouse aan de Zuidas in Amsterdam. Garrix zou al eigenaar zijn van meerdere woningen in het appartementencomplex en heeft nu dus ook het huis van Promes toegevoegd aan zijn vastgoedportefeuille. Met de verkoop zou een bedrag van omstreeks 2,5 miljoen euro gemoeid zijn

Volgens Story liet Garrix zich bij de ondertekening van de koopakte vertegenwoordigen door een notaris, terwijl de moeder van Promes namens haar zoon tekende. Promes is in Nederland veroordeeld voor het neersteken van zijn neef, maar is daar wel tegen in beroep gegaan.

