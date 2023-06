Sander Schimmelpenninck furieus: 'Ziyech hoeft nooit meer in een Nederlands stadion te komen'

Hakim Ziyech was in Moskou aanwezig om Quincy Promes een bezoek te brengen. Dat is bij Sander Schimmelpenninck in het verkeerde keelgat geschoten en hij wil dat de Marokkaan nooit meer in Nederlands stadion aanwezig is.

Het bezoek van Ziyech aan Promes ligt gevoelig, omdat de aanvaller van Spartak Moskou wordt vervolgd vanwege betrokkenheid bij een steekpartij én drugssmokkel. Bovendien is het opmerkelijk omdat er al bijna anderhalf jaar een oorlog gaande is tussen Oekraïne en Rusland. “Gezellig op bezoek bij crimineel Promes in fucking Moskou”, zegt Schimmelpenninck op Twitter. “Dat je een domme proleet bent, die alles voor geld doet is één, maar dit is heulen met de vijand. Promes hoefde al nooit meer in Nederlands stadion te komen, Ziyech kan ook op de lijst.”

“De rot in de voetbalwereld zit ook bij de spelers zelf”, vervolgt Schimmelpenninck. “Te vaak asociale en oerdomme geldwolven, die op geen enkele manier hun verantwoordelijk als rolmodel pakken. Belastingontwijking promoten, flirten met maffiosi, het is een schande. Clubs moeten rotte appels eruit gooien.”

Schimmelpenninck vindt dat voetbalclubs er ook meer aan mogen doen om de spelers wat bij te brengen. “Elk groot bedrijf doet tegenwoordig aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het voetbalbedrijf zou dat ook moeten doen en spelers verplichten zich te gedragen, belasting te betalen en niet zo smakeloos de proleet uit te hangen. Het minste dat ze kunnen doen.”

“En let wel: ik heb als Twente-fan jaren voor Ziyech gejuicht, misschien wel de beste die ik ooit in De Veste heb gezien (na Ruiz). Maar dit zijn geen misstapjes. Als je zo dom bent dat je niet snapt dat dit niet kan, is dat net zo erg als sympathiseren met de Russen”, sluit Schimmelpenninck af.