Instagram-post van vier woorden bewijst dat Quincy Promes met heel andere dingen bezig is

Quincy Promes is trots op een individuele prijs die hij heeft gewonnen in Rusland. De bookmaker Winline liet supporters stemmen op de beste speler van het afgelopen seizoen in de Premier League en de aanvaller van Spartak Moskou kwam als winnaar uit de bus.

Dit weekend werd de prijs uitgereikt op een evenement van Winline. Daar was Promes zelf bij aanwezig en ook zijn goede vriend Hakim Ziyech. De aanwezigheid van Ziyech leidde tot veel kritiek aan diens adres, bijvoorbeeld van Sander Schimmelpenninck.

Op Instagram plaatst Promes foto's waarop hij samen met Ziyech poseert. Op die foto's is ook Jercely Cabral te zien, de tweelingbroer van profvoetballer Jerson Cabral. Promes speelde bij FC Twente samen met Jerson en is dus ook goed bevriend met diens broer. "Je moet me prijzen", schrijft Promes bij de foto's van de awardceremonie.

Promes stond maandag in Amsterdam terecht in twee rechtszaken: een over de invoer van drugs en de ander over de mishandeling van zijn neef. In beide zaken geldt hij als verdachte. Promes was niet aanwezig in de rechtbank en houdt zich dus bezig met heel andere dingen.