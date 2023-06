Vermoedelijke appjes van Quincy Promes geopenbaard tijdens rechtszaak

Quincy Promes staat maandag terecht in een strafzaak die gaat over de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen in januari 2020. De Telegraaf is aanwezig bij de rechtszaak en komt met aanvullende details.

Eerder werd al bekend dat het zou gaan om 'een partij van ongeveer 650 blokken cocaïne en een partij van bijna 720 kilo coke' die begin 2020 in de haven van Antwerpen werd onderschept. Promes zou, zo blijkt volgens justitie uit onderschepte en ontsleutelde chats, hebben geïnvesteerd in een cocaïnetransport en hebben gechat met zogeheten uithalers over het tijdstip van het lossen van de boot en het zoeken van de loods.

Een van de uithalers liet in de chat weten 'dat er een bak kwijt is'. Promes zou via een SkyECC-account hebben geantwoord dat hij hoopt dat deze bak nog gevonden zal worden. Dat lukte niet. Een maand later zou Promes hebben gestuurd: "Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken. Eentje is gevallen eentje is geklemd, en dus me hele winst was door de helft."

Promes staat samen met medeverdachte Marylio V. (31) uit Purmerend terecht. De medeverdachte zit voorlopig nog vast, maar Promes is in Rusland.

Steekpartij

Eerder op de dag was ook een zitting in de rechtszaak rondom de mishandeling van de neef van Promes. De voetballer van Spartak Moskou wordt ervan verdacht zijn neef te hebben neergestoken. De rechtbank in Amsterdam velt op 19 juni een oordeel in die zaak. Het OM eiste al een gevangenisstraf van twee jaar tegen Promes.