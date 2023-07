Russisch medium komt met nieuws over Ajax en Eduard Spertsyan

FK Krasnodar heeft een bod van Ajax op Eduard Spertsyan resoluut van tafel geveegd, zo meldt Sport-Express. De Amsterdammers hoopten de 23-jarige middenvelder voor 8,5 miljoen euro (exclusief bonussen) over te nemen, maar zullen dieper in de buidel moeten tasten.

Fabrizio Romano onthulde deze zaterdag dat Ajax serieus werk maakt van de komst van Spertsyan, wat vervolgens door het Algemeen Dagblad werd bevestigd. Het bod van Ajax zou naast een vaste transfersom twee miljoen euro aan bonussen plus een doorverkooppercentage van tien procent bedragen.

Krasnodar denkt meer geld uit de deal te kunnen halen en hanteert naar verluidt een vraagprijs van vijftien miljoen euro. Er zit dus nog een ruim gat tussen vraag en aanbod. Ajax heeft door het (nakende) vertrek van Jurriën Timber, Dusan Tadic en Calvin Bassey de financiële ruimte om het een en ander te doen.

Spertsyan maakte in 2020 zijn debuut voor Krasnodar, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Inmiddels speelde hij 75 wedstrijden in de hoofdmacht van de club, waarin hij 22 keer scoorde en achttien assists afleverde. In maart 2021 debuteerde hij bovendien met een doelpunt en een assist in de nationale ploeg van Armenië in een WK-kwalificatieduel met Roemenië (3-2 winst).

Mocht Ajax zakendoen met Krasnodar, dan is Spertsyan de derde speler die directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam haalde. Eerder voegde hij Branco van den Boomen (transfervrij overgekomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (voor 8,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma) toe aan de selectie van trainer Maurice Steijn.