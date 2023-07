Mike Verweij heeft kraakhelder advies voor Ajax: zet per direct een streep door deze transfer

Mike Verweij vindt de interesse van Ajax in Eduard Spertsyan discutabel. De Armeense middenvelder staat namelijk onder contract bij het Russische FK Krasnodar. De journalist van De Telegraaf vindt het ethisch onverantwoord om als Ajax zaken te doen met een Russische club.

Spertsyan staat hoog op het verlanglijstje van Ajax. Transferspecialist Fabrizio Romano maakte afgelopen weekend zelfs al melding van een Amsterdams bod op de middenvelder ter waarde van minimaal 8,5 miljoen euro. “Ik vind het discutabel dat Ajax Spertsyan wil”, zegt Verweij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Het is natuurlijk gewoon een beursgenoteerd bedrijf dat stelt een hoge standaard te hebben als het aankomt op normen en waarden. Ik vraag me echt af of je als Nederlandse club zaken moet doen met Krasnodar. Ik vind het heel gek dat Ajax zaken wil doen met een Russische club”, vervolgt Verweij, refererend aan de oorlog die Rusland momenteel voert met Oekraïne.

“Ik weet dat je het kan uitleggen als het ‘bevrijden’ van een speler uit de Russische competitie. Maar Premier League-clubs hebben bijvoorbeeld ook al gezegd dat er geen zaken worden gedaan met Rusland, terwijl je ook enkele Italiaanse clubs dat standpunt ziet innemen”, aldus Verweij, die vindt dat het de beleidsmakers van Ajax zou sieren als zij een vergelijkbaar standpunt innemen. “Ik vind eigenlijk dat Ajax ook dat standpunt moet hebben: hoe goed die Spertsyan ook is. Misschien dat Ajax de redenatie hanteert dat hij ‘verlost’ moet worden van Rusland, maar dat weet ik nog niet.”