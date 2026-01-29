is binnenkort alsnog speler van Ajax. De linksback leek lange tijd te verkassen naar Amsterdam, maar de moeilijkheid van de deal zorgde toch voor oponthoud. De Amsterdammers wilden zelfs doorschakelen, maar nu is er alsnog groen licht. Dat meldt De Telegraaf.

Zinchenko stond aan het begin van zijn loopbaan een seizoen onder contract bij PSV, waar hij door Manchester City aan verhuurd werd. Een echte vaste waarde werd hij vervolgens nooit voor The Citizens, maar bij Arsenal kreeg hij tussen 2022 en 2025 meer speeltijd. Het lukte hem daar echter niet om de club het zo gewenste zilverwaar op te leveren en de Oekrainer werd ook steeds minder belangrijk onder Mikel Arteta. Dit seizoen is hij verhuurd aan Nottingham Forest, maar dat werd geen succes.

De linksback is op zoek naar een plek waar hij vaste waarde is. Mogelijk is Ajax daar de juiste werkgever voor. De Amsterdammers maakten onlangs hun interesse kenbaar aan The Gunners, maar door de verhuurperiode van Zinchenko aan Forest was de deal wat complex. Bovendien was er onenigheid over of de deal een verkoop of een nieuwe verhuur zou moeten betreffen. Het gesteggel duurde zelfs zo lang dat Ajax dreigde de stekker uit de deal te trekken en verder te zoeken.

Daar heeft Arsenal op gereageerd. De Londenaren hebben de overstap alsnog groen licht gegeven, waardoor Zinchenko tot het eind van het seizoen tekent in Amsterdam, voor een sterk verlaagd salaris. Ajax neemt de linksback dus definitief over van de Premier League-koploper en hoopt hem binnenkort op het trainingsveld te zien. De komende maanden zal hij de concurrentiestrijd met Owen Wijndal aangaan.