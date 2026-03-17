staat op trainingspartijtjes bij Feyenoord totaal niet graag tegenover . De zoon van de trainer weet nooit wat hij van zijn ploeggenoot moet verwachten.

Bij Matchday, de interviewshow van Broederliefde, krijgen Van Persie en Kees Smit de vraag tegen wie zij niet graag op de training staan. De Feyenoorder moet er even over nadenken, maar noemt dan de naam van Hadj Moussa. "Ja... Als hij een voorzet gaat geven, ga ik echt niet glijden man."

Artikel gaat verder onder video

Dan volgt de vraag of de Franse Algerijn ook zo veel fakes op de training doet, waarop Van Persie antwoordt: "Ja, alleen maar." De dribbelaar kapt zijn directe tegenstanders regelmatig horendol.

Kees Smit komt met een opvallende naam op de proppen. "Bij ons is het wel Ro-Zangelo Daal denk ik. Ik weet niet of veel mensen het weten, maar hij is echt goed. Die dribbel ook... Misschien is Daal wel vergelijkbaar met Hadj Moussa." Smit is vooral onder de indruk van de snelheid en balcontrole van de jongeling, die dit seizoen langzaam doorbreekt in Alkmaar.