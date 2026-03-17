Van Persie stipt Hadj Moussa aan als lastigste tegenstander bij Feyenoord

17 maart 2026, 05:25
Van Persie
Foto: © Matchday - Broederliefde
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

Shaqueel van Persie staat op trainingspartijtjes bij Feyenoord totaal niet graag tegenover Anis Hadj Moussa. De zoon van de trainer weet nooit wat hij van zijn ploeggenoot moet verwachten.

Bij Matchday, de interviewshow van Broederliefde, krijgen Van Persie en Kees Smit de vraag tegen wie zij niet graag op de training staan. De Feyenoorder moet er even over nadenken, maar noemt dan de naam van Hadj Moussa. "Ja... Als hij een voorzet gaat geven, ga ik echt niet glijden man."

Dan volgt de vraag of de Franse Algerijn ook zo veel fakes op de training doet, waarop Van Persie antwoordt: "Ja, alleen maar." De dribbelaar kapt zijn directe tegenstanders regelmatig horendol.

Kees Smit komt met een opvallende naam op de proppen. "Bij ons is het wel Ro-Zangelo Daal denk ik. Ik weet niet of veel mensen het weten, maar hij is echt goed. Die dribbel ook... Misschien is Daal wel vergelijkbaar met Hadj Moussa." Smit is vooral onder de indruk van de snelheid en balcontrole van de jongeling, die dit seizoen langzaam doorbreekt in Alkmaar.

Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (16 nov. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

