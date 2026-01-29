Ajax wil uiterlijk donderdagavond duidelijkheid van Arsenal over de komst van , zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers worden al bijna twee weken gelinkt aan de komst van de Oekraïner, maar de transfer is nog altijd niet afgerond.

Bijna twee weken geleden kwam naar buiten dat Ajax werk maakt van de komst van Zinchenko. De 29-jarige linksback moest in eerste instantie gehuurd worden van Arsenal, maar omdat hij komende zomer uit zijn contract loopt, zijn de partijen overgestapt naar een permanente transfer. Zinchenko zou al een akkoord hebben bereikt met Ajax over een contract voor een half jaar, maar zijn vertrek uit Londen is nog altijd niet geregeld. Ajax zou namelijk een transfersom van 1,5 miljoen euro betalen, onder de voorwaarde dat de Engelsen en de speler een akkoord zouden bereiken over het betalen van zijn resterende salaris.

Arsenal en Zinchenko komen er nog altijd niet uit om het contract van Zinchenko te ontbinden, waardoor Ajax in de wachtkamer zit. De Amsterdammers hebben nu laten weten donderdagavond duidelijkheid te willen hebben. Verstrijkt deze deadline, zal Ajax doorschakelen naar een alternatief, zo laten bronnen weten aan De Telegraaf.

Zinchenko werd het afgelopen half jaar verhuurd aan Nottingham Forest, dat zijn volledige salaris overnam. Arsenal wil nu echter dat hij geld inlevert nu hij vertrekt. De verdediger is zelf bereid om een deel van zijn salaris te laten lopen, maar de Londenaren willen meer. Ajax is ook niet in staat om het verschil te betalen, omdat er naast de transfersom ook een salaris van 260 duizend euro betaald moet worden.

Bij Ajax hoopt men nu dat Arsenal ‘het gezonde verstand laat zegevieren’ en er donderdag nog duidelijkheid komt over Zinchenko. Lukt dat niet, zal de Oekraïner in Londen blijven en lopen de Engelsen de transfersom mis. Ook zullen ze dan het volledige salaris van Zinchenko moeten betalen. In Amsterdam heeft men er nog steeds vertrouwen in dat de back naar de Johan Cruijff ArenA komt. Mocht dat toch niet lukken, is er volgens De Telegraaf sprake van ‘een race tegen de klok’ om een alternatief te vinden. De transfermarkt sluit in Nederland op dinsdag 3 februari om 23.59 uur.