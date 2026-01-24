De transfer van (29) naar Ajax is momenteel 'on hold' gezet, meldt Sky Sports. De Oekraïense international is al naar Amsterdam afgereisd voor zijn medische keuring en er is al een akkoord over een contract voor zes maanden, maar eerst moet Zinchenko zijn vertrek bij Arsenal nog afronden.

De beoogde nieuwe linksback van Ajax heeft al een akkoord met de Amsterdammers over een verbintenis van een halfjaar. De deal kan echter pas rondkomen zodra Zinchenko de details rondom zijn vertrek bij Arsenal heeft afgerond. Zolang dat niet is gebeurd, staat de deal 'on hold'.

Het afgelopen half jaar speelde Zinchenko op huurbasis bij Nottingham Forest. De Oekraïner komt daar echter nauwelijks in de plannen voor, waardoor die club graag van hem af wil. Er is geen clausule voor de beëindiging van de huurperiode in het contract opgenomen.

In tegenstelling tot Nottingham Forest, wil Ajax de linksback graag definitief overnemen van Arsenal. De verdediger heeft een aflopend contract in Londen. Zodra alle details met de Engelse koploper zijn afgehandeld, kan Zinchenko zijn transfer naar Ajax pas afronden.