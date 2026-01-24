Live voetbal 22

Zinchenko bereikt akkoord met Ajax, transfer 'on hold'

Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 januari 2026, 16:09

De transfer van Oleksandr Zinchenko (29) naar Ajax is momenteel 'on hold' gezet, meldt Sky Sports. De Oekraïense international is al naar Amsterdam afgereisd voor zijn medische keuring en er is al een akkoord over een contract voor zes maanden, maar eerst moet Zinchenko zijn vertrek bij Arsenal nog afronden.

De beoogde nieuwe linksback van Ajax heeft al een akkoord met de Amsterdammers over een verbintenis van een halfjaar. De deal kan echter pas rondkomen zodra Zinchenko de details rondom zijn vertrek bij Arsenal heeft afgerond. Zolang dat niet is gebeurd, staat de deal 'on hold'.

Artikel gaat verder onder video

Het afgelopen half jaar speelde Zinchenko op huurbasis bij Nottingham Forest. De Oekraïner komt daar echter nauwelijks in de plannen voor, waardoor die club graag van hem af wil. Er is geen clausule voor de beëindiging van de huurperiode in het contract opgenomen. 

In tegenstelling tot Nottingham Forest, wil Ajax de linksback graag definitief overnemen van Arsenal. De verdediger heeft een aflopend contract in Londen. Zodra alle details met de Engelse koploper zijn afgehandeld, kan Zinchenko zijn transfer naar Ajax pas afronden.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken

BILD: Read vertrekt ‘zeer waarschijnlijk’ bij Feyenoord in de zomer

  • Gisteren, 19:13
  • Gisteren, 19:13
Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA

Onderhandelingen tussen Ajax en Zinchenko verlopen moeizaam

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

  • Gisteren, 16:17
  • Gisteren, 16:17
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Nottingham Forest
Team: Nottm Forest
Leeftijd: 29 jaar (15 dec. 1996)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
5
0
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
27
1
2022/2023
Arsenal
27
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel