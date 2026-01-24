Live voetbal 22

Ajax klopt op voorspraak van Cruijff aan bij Barcelona voor Bernal, krijgt 'nee' te horen

Marc Bernal van FC Barcelona
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
24 januari 2026, 14:51

Ajax heeft op voorspraak van Jordi Cruijff een poging gewaagd om Marc Bernal te huren van FC Barcelona, zo weet Sport. De Catalanen willen hem echter niet laten gaan en ook de achttienjarige middenvelder zelf ziet een vertrek uit het Camp Nou niet zitten.

Ajax is momenteel hard op zoek naar versterking voor het middenveld, aangezien de spoeling na het recente vertrek van Branco van den Boomen (verhuurd aan Angers SCO) en afgelopen zomer Jordan Henderson (naar Brentford) dun is. Cruijff begint officieel per 1 februari als de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers, maar hij bemoeit zich wel al met het beleid van de club. Op voordracht van de aanstaand bestuurder heeft Ajax een poging gewaagd bij Barcelona om Bernal te huren.

Bernal debuteerde begin 2024 op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van de Catalanen, maar scheurde al vroeg in het seizoen zijn kruisband af. Afgelopen zomer raakte de middenvelder weer fit, maar op veel speeltijd hoeft hij dit seizoen niet te rekenen. In totaal kwam hij in dertien duels in actie, waarin hij 285 minuten maakte. De clubleiding dacht er daarom over na om Bernal te verhuren.

Trainer Hans-Dieter Flick is hier echter voor gaan liggen. De Duitser wilde zijn pupil absoluut niet kwijt en overtuigde de clubleiding dat het beter is voor Bernal om wedstrijdritme op te doen bij Barcelona. De Catalanen zien in de jongeling een toekomstige sleutelspeler. "Ajax informeerde naar een huurconstructie tot het einde van het seizoen. De club was ervan overtuigd dat Bernal ze voorwaarts kon helpen", schrijft Sport.

Marc Bernal

Marc Bernal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 18 jaar (26 mei 2007)
Positie: VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
7
0
2024/2025
Barcelona
3
0
2023/2024
Barcelona II
31
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

