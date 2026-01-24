Ajax heeft op voorspraak van Jordi Cruijff een poging gewaagd om te huren van FC Barcelona, zo weet Sport. De Catalanen willen hem echter niet laten gaan en ook de achttienjarige middenvelder zelf ziet een vertrek uit het Camp Nou niet zitten.

Ajax is momenteel hard op zoek naar versterking voor het middenveld, aangezien de spoeling na het recente vertrek van Branco van den Boomen (verhuurd aan Angers SCO) en afgelopen zomer Jordan Henderson (naar Brentford) dun is. Cruijff begint officieel per 1 februari als de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers, maar hij bemoeit zich wel al met het beleid van de club. Op voordracht van de aanstaand bestuurder heeft Ajax een poging gewaagd bij Barcelona om Bernal te huren.

Bernal debuteerde begin 2024 op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van de Catalanen, maar scheurde al vroeg in het seizoen zijn kruisband af. Afgelopen zomer raakte de middenvelder weer fit, maar op veel speeltijd hoeft hij dit seizoen niet te rekenen. In totaal kwam hij in dertien duels in actie, waarin hij 285 minuten maakte. De clubleiding dacht er daarom over na om Bernal te verhuren.

Trainer Hans-Dieter Flick is hier echter voor gaan liggen. De Duitser wilde zijn pupil absoluut niet kwijt en overtuigde de clubleiding dat het beter is voor Bernal om wedstrijdritme op te doen bij Barcelona. De Catalanen zien in de jongeling een toekomstige sleutelspeler. "Ajax informeerde naar een huurconstructie tot het einde van het seizoen. De club was ervan overtuigd dat Bernal ze voorwaarts kon helpen", schrijft Sport.