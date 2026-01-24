Live voetbal 22

Godts en Klaassen spraken ruzie tijdens AZ-uit direct na wedstrijd uit

Mika Godts Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
24 januari 2026, 14:09

Mika Godts heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op zijn ruzie met Davy Klaassen tijdens het bekerduel met AZ (6-0 verlies). De Belg reageerde nogal fel nadat zijn aanvoerder hem op zijn rol bij de openingsgoal van de Alkmaarders wees. De twee hebben de woordenwisseling snel na de wedstrijd uitgepraat.

Ajax ging anderhalve week geleden met ruime cijfers onderuit bij AZ in de KNVB Beker. De Alkmaarders pakten binnen twee minuten al de leiding, na balverlies van Godts. Toen Klaassen de buitenspeler hem hierop wees, reageerde hij geïrriteerd. “Die dingen gebeuren gewoon. In het heetst van de strijd ontstaat er een discussie over balverlies en de overtreding die eraan vooraf ging. Davy probeert me dan met al zijn ervaring wakker te schudden”, blikt Godts daarop terug.

Artikel gaat verder onder video

“Ik moet dan positief zijn en het dan accepteren. Vooral van dat soort oudere jongens”, ziet de jongeling een verbeterpunt bij zichzelf. De ruzie op het veld heeft niet voor een conflict in de kleedkamer gezorgd, zo verzekert Godts. “Dit hebben we daarna ook direct uitgepraat.”

Ook drie dagen later, in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), liet Godts zich negatief zien. Toen hij tien minuten voor tijd werd gewisseld, reageerde hij woest. Dit kwam hem op kritiek te staan. “Mijn reactie was puur uit frustratie over het verloop van de wedstrijd. Ik vond het vooral jammer dat we het weggaven”, licht de Belg toe. Dat hij hier kritiek op kreeg, maakt Godts niet uit. “Kritiek zal altijd komen, zelfs als het goed gaat. Ik sluit me ervoor af omdat ik weet dat het mij niet helpt. Het belangrijkste is dat ik me blijf ontwikkelen en het team help.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA

Onderhandelingen tussen Ajax en Zinchenko verlopen moeizaam

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

Verweij: 'Ajax-terugkeer Álvarez onmogelijk, als Kanté niet naar Fenerbahçe gaat’

  • Gisteren, 16:17
  • Gisteren, 16:17
Ajax-spits Wout Weghorst

Weghorst maakt rentree bij Ajax tegen FC Volendam

  • Gisteren, 15:46
  • Gisteren, 15:46
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

AZ - Ajax

AZ
6 - 0
Ajax
Gespeeld op 14 jan. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
17
8
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel