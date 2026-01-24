heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op zijn ruzie met tijdens het bekerduel met AZ (6-0 verlies). De Belg reageerde nogal fel nadat zijn aanvoerder hem op zijn rol bij de openingsgoal van de Alkmaarders wees. De twee hebben de woordenwisseling snel na de wedstrijd uitgepraat.

Ajax ging anderhalve week geleden met ruime cijfers onderuit bij AZ in de KNVB Beker. De Alkmaarders pakten binnen twee minuten al de leiding, na balverlies van Godts. Toen Klaassen de buitenspeler hem hierop wees, reageerde hij geïrriteerd. “Die dingen gebeuren gewoon. In het heetst van de strijd ontstaat er een discussie over balverlies en de overtreding die eraan vooraf ging. Davy probeert me dan met al zijn ervaring wakker te schudden”, blikt Godts daarop terug.

“Ik moet dan positief zijn en het dan accepteren. Vooral van dat soort oudere jongens”, ziet de jongeling een verbeterpunt bij zichzelf. De ruzie op het veld heeft niet voor een conflict in de kleedkamer gezorgd, zo verzekert Godts. “Dit hebben we daarna ook direct uitgepraat.”

Ook drie dagen later, in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2), liet Godts zich negatief zien. Toen hij tien minuten voor tijd werd gewisseld, reageerde hij woest. Dit kwam hem op kritiek te staan. “Mijn reactie was puur uit frustratie over het verloop van de wedstrijd. Ik vond het vooral jammer dat we het weggaven”, licht de Belg toe. Dat hij hier kritiek op kreeg, maakt Godts niet uit. “Kritiek zal altijd komen, zelfs als het goed gaat. Ik sluit me ervoor af omdat ik weet dat het mij niet helpt. Het belangrijkste is dat ik me blijf ontwikkelen en het team help.”