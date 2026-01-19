Live voetbal

Van Hanegem fileert Godts na misbaar bij wissel

Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 januari 2026, 09:12

Mika Godts heeft geen goede beurt gemaakt bij Willem van Hanegem, zo schrijft laatstgenoemde in zijn column in het Algemeen Dagblad. De buitenspeler van Ajax kreeg het tegen Go Ahead Eagles (2-2) voor elkaar om van dichtbij hard op de lat te schieten, om vervolgens woest te reageren toen hij werd gewisseld.

Ajax speelde zondag in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hadden in de eerste helft niets te vrezen van de bezoekers uit Deventer en gingen dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Kasper Dolberg met een 2-0 voorsprong de rust in. Kort na de eerste goal kreeg Godts de uitgelezen kans om ook te scoren, maar de Belg schoot van dichtbij uit kansrijke positie tegen de lat. In de tweede helft keerde Go Ahead het tij en eindigde het duel in 2-2.

Artikel gaat verder onder video

“Normaal doen is lastig, zie ik”, begint Van Hanegem. “Mika Godts was tegen AZ een verschrikking. Hij liep erbij als een amateur, hij leidde de 6-0 in”, blikt het Feyenoord-icoon terug op de oorwassing die Ajax midweeks kreeg van de Alkmaarders. “Tegen Go Ahead Eagles schiet hij een bal tegen de lat die een normale prof er met een blinddoek om nog in weet te schieten”, foetert hij.

“Scoort hij, dan wint Ajax”, gaat de oud-middenvelder verder. Godts werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald door Fred Grim, waarbij de jonge Belg duidelijk zijn onvrede kenbaar maakte. “Als Fred Grim hem dan wisselt, is meneer beledigd”, ziet ook Van Hanegem. “Dat is precies waarom Ajax dit seizoen steeds weer terugvalt naar niveau niks. Ze denken dat ze heel goed zijn, terwijl dat wel meevalt.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

'Woordenwisseling tussen Van Persie en Timber in kleedkamer van Feyenoord'

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

John van den Brom baalt flink van zijn zaakwaarnemer na interview bij ESPN

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
Robin van Persie en Quinten Timber

Van Persie over Timber: ‘Of er een weg terug is voor hem? Ik denk het niet’

  • Gisteren, 19:59
  • Gisteren, 19:59
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
685 Reacties
63 Dagen lid
1.908 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zijn eigen club presteert voor geen meter, er loopt een trainer rond die allerlei ruzies en gedoe veroorzaakt, het is er een complete bende, en dan gaat van Hanegem wat roepen over een speler van Ajax omdat die een gebaartje maakt. Schiet mij maar lek.

Vrij Dag
499 Reacties
609 Dagen lid
669 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Te vaak te egoistisch. Oscar Bounida Godts allen hebben Ajax punten gekost omdar ze voor eigen succes gingen. Wat dit betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan spelers van Heerenveen, Eagles en Ricky v Wolfswinkel. Deze lastste heeft Stein vorug jaar laten bloeien en ook als hij nu speelt ziet hij zijn medespeler en slaat deze niet over Grim had dit moeten tackelen.Als wij dit zien waarom hij niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
685 Reacties
63 Dagen lid
1.908 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zijn eigen club presteert voor geen meter, er loopt een trainer rond die allerlei ruzies en gedoe veroorzaakt, het is er een complete bende, en dan gaat van Hanegem wat roepen over een speler van Ajax omdat die een gebaartje maakt. Schiet mij maar lek.

Vrij Dag
499 Reacties
609 Dagen lid
669 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Te vaak te egoistisch. Oscar Bounida Godts allen hebben Ajax punten gekost omdar ze voor eigen succes gingen. Wat dit betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan spelers van Heerenveen, Eagles en Ricky v Wolfswinkel. Deze lastste heeft Stein vorug jaar laten bloeien en ook als hij nu speelt ziet hij zijn medespeler en slaat deze niet over Grim had dit moeten tackelen.Als wij dit zien waarom hij niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Go Ahead

Ajax
2 - 2
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 17 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
17
8
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel