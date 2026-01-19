heeft geen goede beurt gemaakt bij Willem van Hanegem, zo schrijft laatstgenoemde in zijn column in het Algemeen Dagblad. De buitenspeler van Ajax kreeg het tegen Go Ahead Eagles (2-2) voor elkaar om van dichtbij hard op de lat te schieten, om vervolgens woest te reageren toen hij werd gewisseld.

Ajax speelde zondag in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers hadden in de eerste helft niets te vrezen van de bezoekers uit Deventer en gingen dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Kasper Dolberg met een 2-0 voorsprong de rust in. Kort na de eerste goal kreeg Godts de uitgelezen kans om ook te scoren, maar de Belg schoot van dichtbij uit kansrijke positie tegen de lat. In de tweede helft keerde Go Ahead het tij en eindigde het duel in 2-2.

“Normaal doen is lastig, zie ik”, begint Van Hanegem. “Mika Godts was tegen AZ een verschrikking. Hij liep erbij als een amateur, hij leidde de 6-0 in”, blikt het Feyenoord-icoon terug op de oorwassing die Ajax midweeks kreeg van de Alkmaarders. “Tegen Go Ahead Eagles schiet hij een bal tegen de lat die een normale prof er met een blinddoek om nog in weet te schieten”, foetert hij.

“Scoort hij, dan wint Ajax”, gaat de oud-middenvelder verder. Godts werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald door Fred Grim, waarbij de jonge Belg duidelijk zijn onvrede kenbaar maakte. “Als Fred Grim hem dan wisselt, is meneer beledigd”, ziet ook Van Hanegem. “Dat is precies waarom Ajax dit seizoen steeds weer terugvalt naar niveau niks. Ze denken dat ze heel goed zijn, terwijl dat wel meevalt.”