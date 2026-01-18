Bizarre beelden: Youri Regeer ruziet met Ajax-fan in businesslounge

heeft het zaterdagavond na het thuisduel van Ajax met Go Ahead Eagles (2-2) in de businesslounge van de Johan Cruijff ArenA aan de stok gekregen met een supporter van zijn club. Dat blijkt uit beelden die zijn opgedoken op social media.

Ajax wist zich zaterdag op eigen veld tegen Go Ahead Eagles niet te revancheren voor de 6-0 bekernederlaag van afgelopen woensdag tegen AZ. Dave Klaassen en Kasper Dolberg bezorgden het elftal van Fred Grim in de eerste helft wel een comfortabele 2-0 voorsprong, maar Go Ahead Eagles wist zich na rust toch nog knap terug te knokken door goals van Thibo Baeten en Milan Smit.

Na de wedstrijd bracht Regeer een bezoekje aan de businesslounge van Ajax om de aldaar aanwezige fans kort toe te spreken. Het is bij thuiswedstrijden van Ajax gebruikelijk dat een selectiespeler van de Amsterdammers de businessclubleden kort toespreekt.

De sfeer was zaterdagavond echter allesbehalve gezellig in de businesslounge. “Je bent goed bezig man. Zeventig miljoen uitgegeven!”, snauwde iemand Regeer cynisch toe vanuit het publiek.

De middenvelder van Ajax reageerde: “Wat zeventig miljoen? Ga naar de technische mensen. Wat kan ik daaraan doen?”

Er ontstond wat tumult in de zaal, waarna de presentator het woord overnam van Regeer om de rust terug te brengen.