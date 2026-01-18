Zaakwaarnemer Guido Albers heeft zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN uitgebreid gereageerd op de transfersoap rondom . De middenvelder verkaste deze maand voor ongeveer 17 miljoen euro van Ajax naar Lazio Roma, maar een halfjaar geleden kwam er een véél hoger bod binnen bij de Amsterdamse club voor Taylor.

Guido Albers hikte tegen transfer van Kenneth Taylor aan

Albers rondde de overstap van Taylor naar Lazio vorige week af. Het was een langverwachte transfer, geeft de zaakwaarnemer eerlijk toe. “Ik was anderhalf jaar geleden hier. Toen zei ik: deze zomer gaat Kenneth zeker weg. En dat hij ging niet. Dat heeft me natuurlijk wel een tijdje achtervolgd voor mezelf.”

Artikel gaat verder onder video

“Het momentum en de interesse waren daar. Ik was er honderd procent van overtuigd dat het in die periode ging gebeuren. Iedereen weet wat er het afgelopen jaar natuurlijk allemaal is gebeurd bij Ajax”, vervolgt Albert, refererend aan de sportief gezien dramatisch verlopen eerste seizoenshelft. “Voor een speler is dat natuurlijk niet in zijn voordeel geweest. Die druk lag er wel, maar het is gelukt en Kenneth is blij. En ik ben ook blij. Het was een hele ingewikkelde deal.”

Ajax ontving enorm hoog bod uit Premier League van Wolverhampton Wanderers

Ajax ontving afgelopen zomer een bod ‘van boven de 30 miljoen euro’ op Taylor van Wolverhampton Wanderers, onthult Albers. “De zomer begon goed. Premier League-club Wolves kwam eerst. Die kwamen met een transfersom van boven de 30 miljoen. De toon was gezet, voor Ajax was het belangrijk dat dat getal gehaald zou worden. Dat heeft mij de hele zomer achtervolgd.”

Ajax had Taylor graag naar Wolverhampton zien vertrekken. De 23-jarige Oranje-international zag dat zelf echter niet zitten. “Kenneth vond Wolves op dat moment niet de juiste keuze”, legt Albers uit. Presentatrice Fresia Cousiño Arias confronteert de spelersmakelaar met de geruchten dat Taylors vriendin Jade Anna van Vliet een transfer naar Wolverhampton niet zou hebben zien zitten.

“Dat is totale onzin”, reageert Albers op die geruchten. Hij zegt dat ‘een van de beste vrienden’ van Taylor bij Wolverhampton speelt, zonder overigens te benoemen wie dat is. De zaakwaarnemer vervolgt: “Kenneth had voor zichzelf de juiste informatie hoe het daar zat.”

Albers legt uit dat Ajax op enig moment werd gebeld door de invloedrijke Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes. “Die heeft een vinger in de pap bij Wolves. We hebben een gesprek gehad met de trainer: Vitor Pereira. Die kwam heel goed over. Hij heeft heel veel spelers ontwikkeld en doorverkocht. Het is bizar als je kijkt hoeveel spelers zij naar de top van de Premier League hebben gebracht.”

“Het was verhaal was goed, maar Kenneth geloofde er op dat moment niet in”, vervolgt Albers. “Hij zei: ik ga niet naar een club waar ik zelf niet in geloof. Ondanks het feit dat hij een goed gesprek gehad had. De benchmark was 30 miljoen, de getallen werden anders en de clubs werden ook anders. Dus het lukte op dat moment niet. Ik denk dat dat voor mezelf lastig was. Ajax zat echt te pushen dat Taylor naar Wolves moest. Kenneth wilde dat niet.”

Ajax vertrouwde FC Porto niet

Later in de zomer van 2025 meldde ook het FC Porto van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli zich in de Johan Cruijff ArenA. Met de Portugese hoofdmacht was Taylor zelf al rond. “Farioli wilde Kenneth heel graag hebben, maar Ajax categoriseert Porto als een derdewereldlandclub. Niet betrouwbaar genoeg. Ajax wilde niet met Porto in zee gaan over de financiën, dus dat viel op het laatste moment af”, legt Albers uit.

“De contracten waren allemaal al zo goed als rond. Francesco was er klaar voor. Het laatste bod dat Porto uitbracht was 22 miljoen. Dat was voor Ajax niet genoeg. Dat was best jammer. Het was gewoon een mooie stap geweest. Porto heeft voor 110 miljoen gekocht, ook bij Arsenal”, refereert Albers aan de aankoop van de Poolse verdediger Jakub Kiwior. Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Arsenal, maar de Engelse topclub bedong een verplichte aankoopclausule van maximaal 25 miljoen euro. “Maar voor Ajax was dat niet goed genoeg om te denken dat ze hun geld zouden krijgen. Dan klapt zo’n deal en kom je in een andere categorie terecht”, baalt Albers.

Albers geeft tot slot aan te balen van de houding van Ajax en toenmalig technisch directeur Alex Kroes. “Ik keek naar de spelers die er allemaal uit werden gebonjourd met geld mee, want die moesten weg… Al die Mislintat-spelers kregen een zak geld mee”, doelt hij op de spelers die in de zomer van 2023 door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat gekocht werden door Ajax, maar later weer moesten vertrekken.

“En je eigen speler uit je eigen jeugd, uit je eigen opleiding, daar doe je moeilijk over. Ja, daar had ik moeite mee”, vervolgt Albers. “Ik begreep Alex ook wel, want die had al alles moeten weggeven en heel veel moeten afschrijven. Maar ik denk dat het een mooi voorbeeld was geweest als je een speler wél had geholpen om weg te gaan. Het was pijnlijk dat ze de hoofdprijs wilden voor Kenneth, maar voor al die andere spelers niet.”