'Jordi Cruijff tekent na Ajax - Go Ahead contract tot medio 2028'

Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
17 januari 2026, 16:46

Jordi Cruijff gaat zaterdagavond zijn handtekening zetten onder zijn contract bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De 51-jarige oud-international gaat vanaf 1 februari officieel aan de slag als technisch directeur, als opvolger van Alex Kroes.

Kroes stelde na het ontslag van trainer John Heitinga zijn positie ter beschikking, maar bleef op verzoek in functie tot zijn opvolger gevonden zou zijn. Al snel werd duidelijk dat Cruijff dat moet gaan worden. Eind december maakte Ajax al melding van een mondeling akkoord met de zoon van de naamgever van het stadion. Gisteren (vrijdag) zou Cruijff zijn geland in Amsterdam om de laatste formaliteiten af te handelen, zo onthulde Noa Vahle in De Oranjewinter.

Het nieuwtje van Vahle klopt, clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldt dat Cruijff zaterdag plaatsneemt op de tribunes om het thuisduel met Go Ahead Eagles te aanschouwen. Inmiddels zou het papierwerk volledig zijn afgewikkeld. Cruijff zal na de wedstrijd zijn handtekening zetten onder zijn contract, dat zal lopen tot medio 2028.

Cruijff speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar verhuisde naar FC Barcelona daar trainer werd van het eerste elftal. Bij de Catalaanse club brak hij door als profvoetballer en legde hij de basis voor een loopbaan die hem daarna onder meer naar Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alavés en Espanyol zou leiden. Na zijn actieve loopbaan werd hij trainer (onder meer in China en als bondscoach van Ecuador) en werkte hij als sportief directeur bij Maccabi Tel Aviv én Barcelona.

